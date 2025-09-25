シャインマスカットの味わいがチョコに！ 素材のおいしさ楽しむ『果実Veil（ヴェール）』シリーズに『シャインマスカットチョコ』が新登場！

株式会社正栄デリシィ

株式会社正栄デリシィ（本社：茨城県筑西市、代表取締役社長 中島豊海）は、ドライフルーツのおいしさをチョコレートで包んだ、美味しくてからだにもうれしい素材チョコ『果実Veil（ヴェール）』シリーズから、こだわり原料を使用した『果実Veil PREMIUM シャインマスカットチョコ』を2025年9月22日（月）に発売いたします。

商品特徴

シャインマスカットパウダーを練りこんだチョコで、サンマスカットレーズン*を包みました。

*サルタナ種とマスカット種を掛け合わせたぶどう品種のレーズン

爽やかな酸味が感じられるシャインマスカットチョコの味わいと、ジューシーな果肉感のあるサンマスカットレーズンの食感が合わさって、ほのかに甘い香りが口の中に広がります。

チャック付きのパッケージ仕様なので、持ち運びにも便利です。

▽商品紹介ページ

https://www.shoeidelicy.co.jp/product/detail/212

『果実Veil（ヴェール）』とは？

ドライフルーツのおいしさをチョコレートで包んだ、体にもおいしい、素材チョコシリーズです。

太陽を浴びて自然のめぐみ・甘みを凝縮させたレーズンに、窯掛け職人が幾重にもチョコレートをかけて仕上げています。

素材のおいしさを活かせるよう、チョコとレーズンのベストな味わい・食感を追求すべく、商品ごとに掛けるチョコの比率を工夫しています。

▽果実Veil ブランドページ

https://www.shoeidelicy.co.jp/know/raisin



■商品概要

商品名 ：果実Veil PREMIUM シャインマスカットチョコ

内容量 ：37g

販売地区 ：全国

発売日 ：2025年9月22日（月）

販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店など

希望小売価格：オープン価格



【この件に関するお客様からのお問合せ先】

株式会社正栄デリシィ お客様相談室

TEL：0120-341743

受付時間：祝日を除く月～金曜日 9：00～17：00