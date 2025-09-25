バルテス・ホールディングス、新基準による「くるみん認定」を取得

バルテス・ホールディングス株式会社

バルテス・ホールディングス株式会社（本社：大阪市西区、東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：田中真史、以下、バルテス・ホールディングス）は、次世代育成支援対策推進法に基づき、厚生労働省より「くるみん認定」を新基準にて取得いたしました。

「くるみん」とは、厚生労働省が実施している「次世代育成支援対策推進法」に基づき、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいる企業を認定する制度です。同法は2024年5月に改正され、2025年4月1日から新しい認定基準が適用されました。これにより、従来よりも厳格な要件が設けられております。

バルテス・ホールディングスの2023年4月1日から2025年3月31日までの一般事業主行動計画が、次世代育成支援対策推進法第十三条に基づく新基準に適合するものと認定され、このたびの取得にいたりました。

＜主な取り組み内容＞

・育児休業取得の推進（男女ともに取得実績あり）

・フレックスタイム制度やテレワーク制度の運用による柔軟な働き方の確立

・子育てに配慮した短時間勤務制度の導入・利用促進

・仕事と家庭の両立に向けた啓発・風土づくりの取り組み

今後も、バルテス・ホールディングスはライフステージに応じた柔軟な働き方の実現と、社員一人ひとりが安心して活躍できる職場環境づくりを通じて、持続可能な企業経営と社会への貢献を目指してまいります。

＜バルテス・ホールディングスの一般事業主行動計画＞

期間：2023年4月1日～2025年3月31日

URL：https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba//planfile/202408301515241020923_1.pdf

■バルテスグループについて

バルテスグループは、ソフトウェアテストをメインとした品質向上支援サービスを提供している本業界のリーディングカンパニーです。上流工程における品質コンサルティング、体系的なテストエンジニアの教育プログラムに加え、生成AIテストツール開発・活用を通じた品質向上にも積極的に取り組んでおります。バルテス株式会社は、ソフトウェアテストに関する国際的な資格認定機関である「ISTQB」の最高位ランクである「Global Partner」に日本で初めて認定された企業です。

【バルテス・ホールディングス株式会社】

企業名：バルテス・ホールディングス株式会社

証券コード：4442（東京証券取引所グロース市場）

代表者：代表取締役会長 兼 社長 田中真史

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

（東京本社）東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立：2004年4月19日（2023年10月より持株会社体制に移行）

資本金：9,000万円

従業員数：962名（2025年6月末 グループ8社計）

ウェブサイト：https://www.valtes-hd.co.jp/