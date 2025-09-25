¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー½êÂ°¡¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥° Æü²¼ ¾°£²£°£²£µÇ¯¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ö¥°¥ì¥³¥íー¥Þ¥ó77㎏µé ¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ µþÅÔ¡¦Åìµþ¡Ë¤ÎËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¼ÒÄ¹¡§ ´Ú ½Ó¡¢°Ê²¼¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢½êÂ°Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥íー¥Þ¥ó77㎏µé ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¡Æü²¼ ¾°¡Ê¤¯¤µ¤« ¤Ê¤ª¡Ë¤¬¡¢£¹·î£±£³Æü¡Ê¶â¡Ë～£²1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 UWW ¥ì¥¹¥ê¥ó¥° ¥·¥Ë¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Æ±³¬µé¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü²¼ ¾°¤Ïº£¸å¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢10·î1Æü¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹Áª¼ê¤¬½¸¤¦¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥°1Éô¡ÖSV Germania 04 Weingarten¡×¤Ë¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥êー¥°¤Ç¤Ï¡¢10·î3Æü¤«¤éÁ´5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æü²¼ ¾°¤Ï¡¢¸½ºß¡Ö2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î2Ï¢ÇÆ¡×¤È¤¤¤¦¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¤Ï¡¢Æü²¼ ¾°¤ÎÄ©Àï¤È³èÌö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡Ö¥è¥í¥³¥Ó¡×¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æü²¼ ¾° ¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¤ÎÇÔÀï¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Þ¤ÀºÇ¶¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶Ïº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ï¤á¤é¤ì´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÝÂê¤ä¿¤Ó¤·¤í¤òÌÀ³Î¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÏÉ¬¤º¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥°¤Ç¤Î¼ÂÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤òËá¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£Æü²¼ ¾° ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£172㎝¡¢77㎏¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¡£
3ºÐ¤è¤ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¹â¾¾ËÌ¹â¹»3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»À¸¥°¥ì¥³¥íー¥Þ¥óÁª¼ê¸¢71㎏µé¤ÇÍ¥¾¡¡£
ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¿Ê³Ø¸å¡¢1Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜÁªÈ´Áª¼ê¸¢¤ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡£3Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø¥°¥ì¥³¥íー¥Þ¥óÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¡¢4Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2023Ç¯¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥·ー¥º¥ó¤Ç¤ÏÁ´ÆüËÜÁªÈ´Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ËÆâÄê¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡¢Â³¤¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥°¥ì¥³¥íー¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë77kgµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥°¥ì¥³¥íー¥Þ¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°»Ë¾åºÇ½ÅÎÌµé¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï²Æµ¨¡¦Åßµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç½é¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¹áÀî¸©½é¤Î¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë»ç¼úË«¾Ï¤â¼õ¾Ï¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¤ÏÌÀ¼£ÇÕÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÂç²ñ¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥ó ¥°¥ëー¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È ÁíÌ³¡¦¹ÊóÉô¡¡¹â¾ë¡Ê¤¿¤«¤®¡Ë
TEL¡§03-5221-7986¡¡FAX¡§03-5221-7174
E-mail¡§toiawase2@maruhan.co.jp
