機能性ライフスタイルブランド「Yoki」2025年秋冬新作ニット小物4型が9月25日(木)より販売開始







・3Wayレイヤードマルチグローブ１つで「３つの使い方」ができ、気温や気分にあわせてその日のファッションを楽しめるアイテム。手袋とアームカバーを重ねて使うもよし、それぞれ使うもよし。その日の気分で組み合わせを変えられます。手指の乾燥が気になる季節にぴったりの「保湿成分入り」。配色のデザインポイントがコーディネートのアクセントになってくれます。商品名：3Wayレイヤードマルチグローブ金額：\1,989(税込)カラー：2色(グレー・茶)サイズ：1サイズ（全長約50cm）