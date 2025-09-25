こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
屋上庭園の販売実績で14年連続No.1を達成 狭小地でも叶う、そと時間を充実させる家
注文住宅を手がけるヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹、以下「ヤマト住建」）は、木造住宅における屋上庭園の販売実績で14年連続No.1を達成しました。
■屋上という選択―非日常を日常に変える住まい方
ヤマト住建は、木造住宅における屋上庭園のご提案を続け販売実績で14年連続No.1を達成しました(※)。都市部や郊外を問わず「家時間の充実」へのニーズが高まる中、屋上を“もうひとつのリビング”として活用できる提案が、多くのお客さまから支持されています。屋上は、家族や友人が集まる“もうひとつのリビング”。朝のコーヒー、子ども用プールや水遊び、ピクニックやビアガーデン気分でくつろぎの時間、ワンちゃんのドッグランとしての活用や、星を見上げての天体観測、おうちキャンプ・BBQなども可能。壁の高さでプライバシーが守られるため、周囲の視線を気にせず過ごせます。建設地によっては花火大会を眺める特等席になることもあり、自宅に小さな非日常という特別な時間をプラスできます。
ヤマト住建の屋上庭園について詳細はこちら： https://www.yamatojk.co.jp/choose/ene_ju_sgh
■狭小地でも叶う“自分だけの庭”、金属防水で長く安心して使える屋上
都市部では「庭を取る余裕がない」という考えの方も多く、郊外でも土地価格の高騰を受け、当初の希望より小さめの土地を検討する方が増える傾向にある中、屋上であれば敷地を有効活用しながら外部空間を確保できます。土地代とあわせて考えても、上方向に“もう一部屋”を増やす発想は、家族にとって大きな価値をもたらします。また、屋上施工には防水・排水・安全設計が欠かせません。東邦レオ株式会社と連携し、設計段階から屋上利用を前提に構造計画や防水計画をし、長く安心して使える品質を重視しています。防水については、住宅用屋上に最適とされる金属防水工法を採用。金属防水は耐久性・耐候性に優れ、一般的な防水シートのように紫外線や経年による劣化リスクが少ないため、長期間にわたって防水性能を維持できます。
■屋上から広がる、未来の住まい方
ヤマト住建は、屋上庭園を通じて“暮らしの楽しさ”と“安心の品質”を両立させた住まいを提供しています。庭をあきらめるのではなく屋上という新しい選択肢で、自宅にもうひとつの価値ある空間を。家族や友人と過ごす特別な時間が、日常をより豊かに彩ります。今後もヤマト住建は、快適で省エネ、そして長く愛される住まいを提案し続け、家づくりを通じて皆さまの人生に寄り添ってまいります。
(※東邦レオ株式会社のプラスワンリビングhttps://www.plusoneliving.jp/ 施工実績にて)
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
＜本件について報道関係からのお問い合わせ先＞
ヤマト住建株式会社 広報 池田
TEL:090-6203-1433（直通） / Email: ikeda_kazuyo@yamatojk.co.jp
■屋上という選択―非日常を日常に変える住まい方
ヤマト住建は、木造住宅における屋上庭園のご提案を続け販売実績で14年連続No.1を達成しました(※)。都市部や郊外を問わず「家時間の充実」へのニーズが高まる中、屋上を“もうひとつのリビング”として活用できる提案が、多くのお客さまから支持されています。屋上は、家族や友人が集まる“もうひとつのリビング”。朝のコーヒー、子ども用プールや水遊び、ピクニックやビアガーデン気分でくつろぎの時間、ワンちゃんのドッグランとしての活用や、星を見上げての天体観測、おうちキャンプ・BBQなども可能。壁の高さでプライバシーが守られるため、周囲の視線を気にせず過ごせます。建設地によっては花火大会を眺める特等席になることもあり、自宅に小さな非日常という特別な時間をプラスできます。
ヤマト住建の屋上庭園について詳細はこちら： https://www.yamatojk.co.jp/choose/ene_ju_sgh
■狭小地でも叶う“自分だけの庭”、金属防水で長く安心して使える屋上
都市部では「庭を取る余裕がない」という考えの方も多く、郊外でも土地価格の高騰を受け、当初の希望より小さめの土地を検討する方が増える傾向にある中、屋上であれば敷地を有効活用しながら外部空間を確保できます。土地代とあわせて考えても、上方向に“もう一部屋”を増やす発想は、家族にとって大きな価値をもたらします。また、屋上施工には防水・排水・安全設計が欠かせません。東邦レオ株式会社と連携し、設計段階から屋上利用を前提に構造計画や防水計画をし、長く安心して使える品質を重視しています。防水については、住宅用屋上に最適とされる金属防水工法を採用。金属防水は耐久性・耐候性に優れ、一般的な防水シートのように紫外線や経年による劣化リスクが少ないため、長期間にわたって防水性能を維持できます。
■屋上から広がる、未来の住まい方
ヤマト住建は、屋上庭園を通じて“暮らしの楽しさ”と“安心の品質”を両立させた住まいを提供しています。庭をあきらめるのではなく屋上という新しい選択肢で、自宅にもうひとつの価値ある空間を。家族や友人と過ごす特別な時間が、日常をより豊かに彩ります。今後もヤマト住建は、快適で省エネ、そして長く愛される住まいを提案し続け、家づくりを通じて皆さまの人生に寄り添ってまいります。
(※東邦レオ株式会社のプラスワンリビングhttps://www.plusoneliving.jp/ 施工実績にて)
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
＜本件について報道関係からのお問い合わせ先＞
ヤマト住建株式会社 広報 池田
TEL:090-6203-1433（直通） / Email: ikeda_kazuyo@yamatojk.co.jp