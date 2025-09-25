KISS OF LIFE（キス・オブ・ライフ）11月5日（水）に日本コロムビアよりJAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』で日本デビュー







日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 土門 義隆、以下「当社」）は、多国籍ガールズグループKISS OF LIFE（キス・オブ・ライフ）の日本初のミニアルバム『TOKYO MISSION START』を11月5日（水）に発売することをお知らせします。KISS OF LIFE（キス・オブ・ライフ）は 2023年7月に韓国でデビューしたガールズグループ。ジュリー、ナッティ、ベル、ハヌルによる多国籍グループで、スキルと音楽性の高さで話題を呼び、日本でも注目を集める実力派アーティストです。11月5日（水）にJAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』で当社より日本デビューいたします。『TOKYO MISSION START』というアルバムタイトルには、日本活動を開始するKISS OF LIFEの力強い決意や熱意が込められています。CDは8枚のトレーディングカードがセットされたTYPE-AとTYPE-B、トレカケース付きのコロムビアミュージックショップ盤、通常盤の全4形態でリリースされます。またミニアルバムの発売を記念して12月27日（土）・28日（日）の2日間、東京にてリリースイベントの開催も決定。リリースイベントではサイン会や、メンバーと2ショット写真撮影などが予定され、KISSY（KISS OF LIFEのファンダム名）と交流する機会も設けられています。さらに、待望の日本ツアー「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」の開催が決定いたしました。福岡サンパレス公演を皮切りに、大阪グランキューブ、東京ガーデンシアターで公演が予定されています。いよいよ日本で本格的に活動を始めるKISS OF LIFEの今後の活躍にご期待ください。【CDリリース概要】KISS OF LIFEJAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』2025年11月5日（水）発売全6曲収録予定 ※全形態共通■TYPE-A 【CD＋CARD】 品番：COCP-42600 価格：3,300円（税込)TYPE-A限定トレーディングカード８枚ランダム封入（メッセージ入り・ソロ全12種）スリーブケース仕様※初回生産分のみ、特典応募シリアルナンバー1枚封⼊■TYPE-B 【CD＋CARD】 品番：COCP-42601 価格：3,300円（税込）TYPE-B限定トレーディングカード8枚ランダム封入（メッセージ入り・ソロ全12種)スリーブケース仕様※初回生産分のみ、特典応募シリアルナンバー1枚封⼊■通常盤 【CD only】 品番：COCP-42602 価格：2,200円（税込）※初回生産分のみ、特典応募シリアルナンバー1枚封⼊、トレーディングカード1枚ランダム封入（ユニット全12種)■コロムビアミュージックショップ盤 【CD＋GOODS】 ※数量限定販売品番：CEG-115 価格：4,400円（税込）トレカケースクリアトレカ２枚ランダム封入(集合全4種）BOX仕様特典応募シリアルナンバー1枚封⼊【リリースイベント】＜オフラインイベント＞■2025年12月27日（土）＠東京・KFC HALL・メンバー全員プレミアムサイン会・メンバー全員フォトカードお渡し会■2025年12月28日（日）＠東京・KFC HALL・メンバー個別2ショット撮影会・メンバー個別サイン会・メンバー個別動画撮影可能ハイタッチ会・ユニットフォトカードサイン会＜オンラインイベント＞■2025年12 月27日（土）・メンバー個別オンライントーク会■特典応募シリアルナンバーについての詳細はこちら【チェーン別先着購入特典】▼タワーレコード（オンライン含む）フォトカード（全4種ランダム1種)▼HMV（オンライン含む）フォトカード（全4種ランダム1種）▼楽天ブックス缶バッジ（全4種ランダム1種）▼Amazon.co.jpメガジャケ（ご購入いただいたCD形態と同一絵柄）▼Neowing（CDJAPAN)スマホサイズブロマイド（全4種ランダム1種）▼コロムビアミュージックショップ【単品購入】 スマホサイズステッカー（全4種ランダム1種）【４形態セット購入】 チェキ風ブロマイド（4枚セット)▼その他一般店・ECサイトB2告知ポスター■チェーン別先着購入特典についての詳細はこちらhttps://columbia.jp/artist-info/kissoflife/info/91465.html【ツアー概要】KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]＜開催日程・会場＞■2025年12月10日（水）福岡・福岡サンパレス■2025年12月11日（木）大阪・グランキューブ大阪■2025年12月12日（金）大阪・グランキューブ大阪■2025年12月16日（火）東京・東京ガーデンシアター【KISS OF LIFE プロフィール】ジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による多国籍ガールズグループ。 グループ名KISS OF LIFEには<新鮮な音楽で新しい息を吹き込んで人生に胸を躍らせる>というメッセージが込められている。独自のコンテンツで注目を集め、2024年10月から韓国を皮切りに北米、ヨーロッパ、アジアをまわったワールドツアー、2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD]では完成度の高いパフォーマンスで各国のファンを魅了し成功におさめた。多彩なステージやコンテンツで披露してきた圧倒的な歌唱力とヒップなパフォーマンスで、今後の活動への期待を一層高めている。【関連リンク】KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL HP : https://kissoflife.jp/KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL FANTOWN「KISSY JAPAN」 : https://kissoflife.town/KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL X : https://x.com/KISSOFLIFEJPKISS OF LIFE OFFICIAL Instagram : https://www.instagram.com/kissoflife_s2KISS OF LIFE OFFICIAL YouTube : https://www.youtube.com/@KISSOFLIFE_officialKISS OF LIFE OFFICIAL TikTok : https://www.tiktok.com/@kissoflife_official・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[ 日本コロムビアについて ]会社名 日本コロムビア株式会社（フェイス・グループ）所在地 東京都港区南青山6-10-12 フェイス南青山代表者 代表取締役社長 土門 義隆事業内容 ミュージックソフト・ゲームソフト等の制作、宣伝、販売 および音楽アーティストのマネジメント資本金 100,000,000円URL https://columbia.jp/[ ニュースリリースに関するお問い合わせ先 ]日本コロムビア株式会社 TEL 03-5962-6990