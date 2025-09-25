こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ニューヨークレストラン「サラベス」期間限定スペシャルメニュー「パンプキンジンジャーフレンチトースト」「トスカーナ風サルシッチャバーガー」
秋の味覚が楽しめる期間限定スペシャルメニューが登場
販売期間：2025年10月1日（水）～31日（金）
ニューヨーク発祥のレストラン「サラベス」の国内全店（ルミネ新宿・品川・東京・名古屋）では、期間限定スペシャルとして、実りの秋をイメージしたスペシャルメニューとして、秋の代表食材であるカボチャの甘みとスパイスの香りを楽しめる「パンプキンジンジャーフレンチトースト」と、大地の恵みを受けて育ったポークを楽しむ“ポークトーバー”に合わせて創作した「トスカーナ風サルシッチャバーガー」を、10月1日（水）から31日（金）の期間、販売します。
「パンプキンジンジャーフレンチトースト」は、カボチャのピューレを加えたパンプキンスパイスのアパレイユで、ふんわり香ばしく焼き上げたフレンチトースト。まろやかな甘さのパンプキンクリームに、アメリカで人気のスパイス香るクッキーを砕いて仕上げたジンジャースナップクッキーブリトルのほろ苦さとザクザクとした食感がアクセントを添えます。ふんわり軽いホイップクリームとコクのあるキャラメルソースが全体のバランスをととのえ、口の中にほんのりスパイスの余韻が残ります。
毎年10月、大地の恵みに感謝するお祭りとしてアメリカ中西部で行われる、ポークを家族や仲間と囲んでお祝いをする習慣が「ポークトーバー」。この“豚肉を楽しむ季節”にあわせ、自家製のイタリア風生ソーセージ「サルシッチャ」をメインにした「トスカーナ風サルシッチャバーガー」をご用意しました。噛むほどに広がるジューシーな豚肉の力強い旨味にフェンネルやガーリックが香り立つサルシッチャにくわえ、グリルで甘みを引き出したパプリカ、ナス、ズッキーニ、そしてモッツァレラチーズを重ねることで、豊かな味わいの層を作り出しました。まろやかなマヨネーズにバルサミコ酢を合わせたソースが、甘酸っぱさとコクをプラスしています。トスカーナの食卓を思わせる贅沢バーガーをお楽しみください。
これらメニューに合わせるドリンクとしてお薦めなのが、NY発プレミアムティーブランド“ハーニー&サンズ”のオーガニック・ジンジャーレモンティーに、蜂蜜入りのアップルレモネードを加えた「ジンジャー・レモンアップルティー」。ジンジャーのピリッとした刺激とレモンの爽やかさ、りんごのやさしい甘酸っぱさが絶妙に調和した、すっきりとした味わいとなっています。
サラベス 「サマーフェア」期間限定スペシャルメニュー 販売概要
◇ 販売メニュー：
「パンプキンジンジャーフレンチトースト」 2,000円
「トスカーナ風サルシッチャバーガー」 2,600円
「ジンジャー・レモンアップルティー」 880円
◇ 期間：
2025年10月1日（水）～31日（金）
◇ 販売店舗：
「サラベス」 ルミネ新宿店／品川店／東京店／名古屋店
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては4店舗（新宿／品川／東京／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】
ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F （JR新宿駅 南口 徒歩1分）
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F （JR品川駅 港南口 徒歩3分）
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F （JR東京駅 八重洲北口 徒歩2分）
TEL.03-6206-3551
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
・公式HP
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
・公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
・Facebook
https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/
・Instagram
http://instagram.com/sarabethsjapan
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
サラベス 公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
販売期間：2025年10月1日（水）～31日（金）
ニューヨーク発祥のレストラン「サラベス」の国内全店（ルミネ新宿・品川・東京・名古屋）では、期間限定スペシャルとして、実りの秋をイメージしたスペシャルメニューとして、秋の代表食材であるカボチャの甘みとスパイスの香りを楽しめる「パンプキンジンジャーフレンチトースト」と、大地の恵みを受けて育ったポークを楽しむ“ポークトーバー”に合わせて創作した「トスカーナ風サルシッチャバーガー」を、10月1日（水）から31日（金）の期間、販売します。
「パンプキンジンジャーフレンチトースト」は、カボチャのピューレを加えたパンプキンスパイスのアパレイユで、ふんわり香ばしく焼き上げたフレンチトースト。まろやかな甘さのパンプキンクリームに、アメリカで人気のスパイス香るクッキーを砕いて仕上げたジンジャースナップクッキーブリトルのほろ苦さとザクザクとした食感がアクセントを添えます。ふんわり軽いホイップクリームとコクのあるキャラメルソースが全体のバランスをととのえ、口の中にほんのりスパイスの余韻が残ります。
毎年10月、大地の恵みに感謝するお祭りとしてアメリカ中西部で行われる、ポークを家族や仲間と囲んでお祝いをする習慣が「ポークトーバー」。この“豚肉を楽しむ季節”にあわせ、自家製のイタリア風生ソーセージ「サルシッチャ」をメインにした「トスカーナ風サルシッチャバーガー」をご用意しました。噛むほどに広がるジューシーな豚肉の力強い旨味にフェンネルやガーリックが香り立つサルシッチャにくわえ、グリルで甘みを引き出したパプリカ、ナス、ズッキーニ、そしてモッツァレラチーズを重ねることで、豊かな味わいの層を作り出しました。まろやかなマヨネーズにバルサミコ酢を合わせたソースが、甘酸っぱさとコクをプラスしています。トスカーナの食卓を思わせる贅沢バーガーをお楽しみください。
これらメニューに合わせるドリンクとしてお薦めなのが、NY発プレミアムティーブランド“ハーニー&サンズ”のオーガニック・ジンジャーレモンティーに、蜂蜜入りのアップルレモネードを加えた「ジンジャー・レモンアップルティー」。ジンジャーのピリッとした刺激とレモンの爽やかさ、りんごのやさしい甘酸っぱさが絶妙に調和した、すっきりとした味わいとなっています。
サラベス 「サマーフェア」期間限定スペシャルメニュー 販売概要
◇ 販売メニュー：
「パンプキンジンジャーフレンチトースト」 2,000円
「トスカーナ風サルシッチャバーガー」 2,600円
「ジンジャー・レモンアップルティー」 880円
◇ 期間：
2025年10月1日（水）～31日（金）
◇ 販売店舗：
「サラベス」 ルミネ新宿店／品川店／東京店／名古屋店
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては4店舗（新宿／品川／東京／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】
ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F （JR新宿駅 南口 徒歩1分）
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F （JR品川駅 港南口 徒歩3分）
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F （JR東京駅 八重洲北口 徒歩2分）
TEL.03-6206-3551
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
・公式HP
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
・公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/
http://instagram.com/sarabethsjapan
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
サラベス 公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press