Desay SVとNTTデータ、次世代SDVプラットフォームを構築

ミュンヘン、2025年9月24日 /PRNewswire/ --Desay (デサイ) SVは2025年9月10日、デジタルビジネスおよびテクノロジーサービスにおけるグローバルリーダーであるNTTデータとの戦略的提携を発表しました。両社は、AIとデジタルエコシステムの完全なネットワーク化によって、ソフトウェア定義型車両（SDV）の世界を革新することを目指しています。



Desay SV and NTT DATA's Strategic Collaboration Signing Ceremony​



この提携は、自動車業界、特に既存のOEMの強化を目的としています。これは、世界で最も活発な市場である中国の大手モビリティ技術プロバイダーである Desay SV のスピードと革新性と、NTT データの強みを組み合わせたものです。Desay SVが先進的な車両インテリジェント・ソリューションを提供する一方で、NTTデータはグローバル・データセンター、インフラストラクチャ・サービス、アプリケーション開発、サイバー・セキュリティ、AIソリューションで構成される技術基盤を提供します。両社の強みを統合することで、車両メーカーとエンドユーザー向けのシームレスな接続エコシステムを構築するという共通の目標を達成します。これは、車両からクラウド、モバイルアプリに至るまで、あらゆるデジタル領域に及ぶものです。

特に自動車メーカーは、この提携から大きなメリットを得られます。あらゆるタッチポイントでシームレスなデジタルサービスを提供し、データ駆動型サービスを通じて新たな収益源を開拓できるからです。NTTデータがITインフラを提供するため、自動車メーカーは顧客データを完全に管理し、地域の規制に確実に準拠することができます。Desay SV は、インテリジェント ドメイン コントローラーと AI 駆動型プラットフォームを活用して開発サイクルを加速し、自動車メーカーが最先端技術をより迅速かつ効率的に市場に投入できるようにします。

AIがSDV革命を推進

人工知能（AI）は、自動車市場を活性化させる上で中核的な要素です。両社は、SDV（ソフトウェア定義型車両）のあらゆる層にAIを統合します。車両のエッジインテリジェンスから、クラウドベースの分析、予測サービスまで。エンドユーザーにとって、これはより良いユーザーエクスペリエンスを意味します。リアルタイムで運転体験をパーソナライズでき、車両のAIによる自動判断を安心して利用できるからです。音声コマンドや、音声、タッチディスプレイ、ジェスチャー、視線追跡などのマルチモーダルインタラクションも可能になります。

Desay SVの楊勇執行副社長は次のように述べています。「この提携により、当社の革新力とNTTデータのグローバルなインフラ、サイバー・セキュリティ、コンプライアンスの専門知識を融合することができます。両社は協力して、自動車メーカーとエンドユーザーの両方の要件を満たす、将来を見据えたSDVプラットフォームを構築していきます。この文脈において、NTTデータが開発とデータ処理全体を欧州で、そして欧州がすべての人のために実現することを可能にすることは特に重要です。」

「当社と Desay SV の協力はテクノロジーだけに限りません」と NTT データ自動車部門上級副社長のラルフ・ゲブハート（Ralf Gebhart）氏は説明します。これは、未来のモビリティのための新たなデジタル基盤を構築することに他なりません。AI主導の開発と、安全でローカライズされたソリューション、そしてSDV市場の革新力を組み合わせることで、自動車メーカーがインテリジェントでパーソナライズされ、規制に準拠したソリューションを迅速に提供できるよう支援します。

