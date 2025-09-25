Desay SV、NVIDIAアクセラレーテッド・コンピューティングを基盤とするインテリジェント・ドライビング・ソリューションを海外市場へ展開

ミュンヘン、2025年9月24日 /PRNewswire/ -- Desay（デサイ） SVは9月10日、ドイツ国際モーターショー（IAAモビリティ2025）において、インテリジェント・ドライビング・ソリューションを海外市場へ展開すると発表しました。具体的には、Desay SV は、昨年末に発表され、NVIDIA DRIVE AGX Thor をベースに構築された IPU14 ドメイン コントローラーを、世界中の自動車業界に提供する予定です。



NVIDIAとDesay SVの調印式



この最新のニュースはIAA期間中に行われた調印式で発表され、Desay SVのCEOである徐建氏、エグゼクティブバイスプレジデントの李楽楽氏、NVIDIAの自動車事業担当バイスプレジデントRishi Dhall氏、中国自動車事業担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーの劉通氏など、両社の幹部が出席しました。

Desay SVは2020年から自動車インテリジェンスの分野でNVIDIAと提携しています。2020年に、Desay SVは、XPeng P7に搭載されたNVIDIA DRIVE AGX Xavierをベースにした初のインテリジェント・ドライビング・ドメイン・コントローラーであるIPU03の量産を達成しました。これは業界初の先進運転支援技術の量産化であり、新興EVブランドにとって画期的な「インテリジェント・ブレイン」となりました。このマイルストーンを基に、両社は 2022 年に NVIDIA DRIVE AGX Orin をベースにした IPU04 ドメイン コントローラーを発表しました。このコントローラーはその後量産に入り、Li Auto、XPeng、GAC、GWM、日産など 20社以上の自動車メーカーに採用されています。

Desay SV は昨年、特定のシナリオで L3 条件付き自動化とL4 運転機能をサポートするために、NVIDIA DRIVE AGX Thor によって加速された新しい高性能アシスト運転ドメイン・コントローラーを発売すると発表しました。安全性認定済みのDriveOS 自動車用オペレーティング・システムを実行するDRIVE AGX Thor は、自動車市場向けのトランスフォーマー、LLM、VLM、生成 AI ワークロード向けに最適化されています。本日の発表は、Desay SVが中国を越えて世界規模での提供を開始することを示しています。

Desay SVは、数多くの重要プロジェクトの実施を通じて、テクノロジーの適応、大量生産、品質管理における強みを効果的に活用し、NVIDIAアクセラレーテッド・コンピューティングの安定性、信頼性、拡張性に優れた自動車グレードの製品を統合することに成功しました。この統合を世界市場に拡大することは、Desay SVの国際戦略にとって重要な推進力となるでしょう。

スマートカーは、人々の移動手段や車内での体験を変革するだけでなく、未来社会を牽引する次世代モバイル端末としての役割も担い始めています。このような変化に伴い、新たな人工知能技術や機能を実装していく上で、様々な課題が生じています。

Desay SV は、インテリジェントな輸送の未来像を描きながら、世界のスマート・モビリティ業界に持続可能な価値を創造しています。両社は今後も連携を深め、自動運転技術に加え、ロボティクス、具現化されたAI、そしてより広い範囲にわたるスマートライフ関連分野など、様々なシナジー効果を生み出す可能性を探求していきます。

