今すぐ治したい！ものもらい・結膜炎の治療に、5つの有効成分配合！「抗菌アイリス メディカルブロック」新発売
大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、今すぐ治したいものもらい・結膜炎の治療に効果を発揮する、日本で唯一※１5つの有効成分を配合した１回使いきりタイプの抗菌目薬「抗菌アイリス メディカルブロック」を、2025年10月1日（水）より全国発売いたします。
※１：一般用医薬品・要指導医薬品添付文書検索による（2025年8月時点）
「抗菌アイリス メディカルブロック」は、アイリス抗菌シリーズ最多となる5つの有効成分を配合した抗菌目薬です。原因菌の繁殖を抑える「スルファメトキサゾール」、目の炎症を鎮める「グリチルリチン酸二カリウム」「イプシロン-アミノカプロン酸」、炎症で傷ついた目の新陳代謝を促進する「タウリン」「ビタミンB6（ピリドキシン塩酸塩）」を配合。今すぐ治したいものもらい・結膜炎に効果を発揮します。さらに、独自の製剤技術により涙や瞬きで流されにくく、当社従来品と比較し高い成分滞留性を実現。有効成分がしっかりと目の表面に留まります。
また、1回使いきりの清潔パックを採用し、防腐剤（ベンザルコニウム塩化物・パラベン）フリーで、しみないソフトなさし心地です。さらに、フタを引き上げた際に切り口のギザギザができにくいポップトップタイプを採用することで、使用する時に安心です。
当社はアイリスシリーズを通して、様々な目のトラブルに悩む生活者の皆様に寄り添ってまいります。
◇ 製品特長
・アイリス抗菌シリーズ最多 5つの有効成分を配合した抗菌目薬
・涙や瞬きで流されにくく、べたつきを抑えた製剤技術
・使いやすさを重視した1回使いきり清潔パック
・防腐剤（ベンザルコニウム塩化物、パラベン）フリーで、しみないソフトなさし心地
◇ 製品概要
◇ 抗菌アイリス メディカルブロック ブランドサイト
URL ：https://brand.taisho.co.jp/iris/medical/
◇ 生活者の方からの製品に関するお問い合わせ
お客様119番室 TEL：03-3985-1800
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 TEL：（03）3985-1111（代表）