「ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN」新ランチコースメニュー「プライムNYサーロイン食べ比べコース」
鉄板&高温オーブンで焼き上げたサーロインを食べ比べ
提供開始 ： 2025年10月1日（水）
NY発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」世界初となる鉄板焼きの新ブランド「Wolfgang’s Steakhouse by Wolfgang Zwiener Teppan（ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー テッパン）」（以下、「ウルフギャング・ステーキ TEPPAN」）では、ランチタイム限定の新コースメニュー「プライムNYサーロイン食べ比べコース」を10月1日（水）より販売開始します。
「焼き」の食べ比べ
「プライムNYサーロイン食べ比べコース」では、メインとしてサーロインステーキを据え、お客様の目前で臨場感たっぷりに鉄板で焼き上げる鉄板焼きスタイルと、、900℃のオーブンで一気にお皿ごと焼き上げるオーブンスタイルの2種の焼き上げの食べ比べをお楽しみいただきます。高温で急速に焼き上げることで、力強さを感じる味わいを演出するオーブンスタイルと、じっくり火を入れることで深みと繊細な風味をもたらす鉄板スタイル、贅沢なテイスティングを体験ください。
「産地」・「部位」の食べ比べもできるオプションも
「ウルフギャング・ステーキハウス」全店では、米国農務省が最上級品質 “プライムグレード“に格付けした希少なUS産牛肉を店内の専用熟成庫で長期乾燥熟成して提供していますが、「ウルフギャング・ステーキ TEPPAN」では、これに加え、熊本・阿蘇の雄大な自然の中で育った和牛・くまもとあか牛を揃え、店内で長期乾燥熟成して提供しています。そこで、これら産地の異なる牛肉を追加いただけるオプションを用意しました。さらに、サーロインとはまた異なる食感、繊細な味わいをもつフィレを用意、産地だけでなく、部位の食べ比べもお楽しみいただけます。オプションはそれぞれ50グラム単位で追加が可能で、風味、旨味のバリエーションをご堪能いただけます。
まさに、「ウルフギャング・ステーキハウス」そして「ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN」、ブランドの魅力を網羅したランチコース、それが「プライムNYサーロイン食べ比べコース」。ぜひランチで、その味と雰囲気、世界観を体感ください。
ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN
「プライムNYサーロイン食べ比べコース」 提供概要
◇ 販売開始：
2025年10月1日（水）
◇ 提供時間：
各日12：00開始の回のみとなります。
◇ コース名：
「プライムNYサーロイン食べ比べコース」
◇ 価格：
おひとり様9,900円（税込・サービス料別）
◇ 内容：
・ ウルフギャングサラダTEPPANスタイル
・ ロブスタービスク（カップサイズ）
・ USDAプライム 熟成サーロインステーキ（鉄板調理・オーブン焼き 各50g）
・ マッシュポテト／クリームスピナッチ
・ ガーリックライス
・ 本日のデザート
◇ オプション：
以下、追加オーダーを承ります。
※牛肉についてはいずれも50グラム単位での設定、価格は税込・サービス料別
・ USDAプライム 熟成サーロインの追加 … 鉄板調理／オーブン調理 各5,280円
・ USDAプライムフィレ … 鉄板調理 3,300円
・ くまもとあか牛 フィレ … 鉄板調理 5,490円
・ くまもとあか牛 サーロイン… 鉄板調理 4,950円
・ ペアリングドリンク（シャンパン、赤ワイン 各1杯／ノンアルコールもご用意します）… 4,820円
◇ 開催店舗：
Wolfgang’s Steakhouse by Wolfgang Zwiener Teppan
東京都中央区銀座1丁目8－19 ONE GINZA（旧キラリトギンザ）7階 TEL 03-6263-0161
◇ 予約方法：
ウルフギャング・ステーキハウス オフィシャルサイト、店舗ページ内「オンライン予約」にて受付
https://wolfgangssteakhouse.jp/ginza/
「ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN」
「ウルフギャング・ステーキハウス」で培ったノウハウと、世界観を取り入れながら、世界展開を視野に開発された新ブランドで、コンセプトは「鉄板で楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスの“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ」。
米国農務省が最上級品質 “プライムグレード “に格付けした希少な牛肉を店内の専用熟成庫で長期乾燥熟成、お客様の目前で、臨場感たっぷりに 鉄板で焼き上げて提供します。
インテリアには「禅 -Zen-」の精神をテーマに和の要素を取り入れ、ゴージャスながら洗練された空間に鉄板を配置。
さらに4部屋を有する個室では、接待やプライベートなお食事にも対応します。
＜店舗＞
所在地： 東京都中央区銀座1丁目8－19 ONE GINZA（旧キラリトギンザ）7階
営業時間： 11：30～23：00（23：30 LO）
電話番号： 03-6263-0161
ホームページ： https://wolfgangssteakhouse.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社WDI JAPAN マーケティング部
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
〒106-8522 東京都港区六本木5-5-1 ロアビル9階
TEL：03-3470-5307 / FAX：03-3479-0256
