コンラッド東京、開業20周年を記念してアドベントカレンダーを販売

コンラッド東京

コンラッド東京（東京都港区、総支配人 ニール・マッキネス）は開業20周年を記念して、当ホテル初登場となるアドベントカレンダーの予約受付を9月25日（木）より開始いたします。アフタヌーンティーやクリスマスケーキを手掛けるペストリーチームが心を込めて用意したアートのように繊細で可愛らしいスイーツが、クリスマスまでの高揚感溢れる日々をカラフルに彩ります。

12月1日からクリスマス前日までの24日間、心躍るカウントダウンをお楽しみいただけるアドベントカレンダー。館内のアート作品から着想を得てコンテンポラリーなデザインを施した表扉を開くと、ホリデーシーズンのホテルを描いた世界が広がります。客室の扉をイメージした小窓の奥には、コンラッド東京のペストリーチームがひとつひとつ手作りした、一口サイズのアイシングクッキーやジンジャーブレッドマンを模ったチョコレートが隠れています。「子供のときに夢みたもの」をテーマにときめきを詰め込んだ、レトロポップなスイーツ24種を日替わりでお楽しみください。クリスマスギフトやお部屋のデコレーションに、洗練されたエレガンスの中に心温まる可愛らしさを感じさせるコンラッド東京のアドベントカレンダーをいかがでしょうか。

コンラッド東京開業20周年記念アドベントカレンダー 概要

料金：12,000円

内容：アイシングクッキー、クッキー、チョコレート、ナッツチョコレート、メレンゲ、パート・ド・フリュイ

箱サイズ：縦40 cm x 横27 cm x 奥行き3 cm

賞味期限：2026年1月10日（土）

※表示料金には税金が含まれます。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

※当ホテルのアドベントカレンダーはアレルギー対応商品ではございません。

ご予約・お受け取り

予約期間：2025年9月25日（木）～12月10日（水）

予約方法：公式サイト(https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/takeout/cerise-adventcalendar)にてクレジットカード決済

受け取り期間：2025年11月10日（月）～12月17日（水）12:00～20:00

受け取り場所：28階オールデイダイニング「セリーズ」

※11月10日（月）～12月17日（水）はオールデイダイニング「セリーズ」店頭でも現品限りで販売いたします。

キャンセル：受け取り前日50%、当日100%（予約時にご登録いただいたクレジットカードにご請求いたします。）

※受け取り日の7日前までに要予約。

※アドベントカレンダーのご予約はホテル公式サイトからのみ承ります。電話予約はできませんのでご了承ください。

※予約時にクレジットカード情報をご入力いただき、受け取り当日に決済されます。

※テイクアウトのみ。配送やお部屋入れのサービスはございません。

※画像はイメージです。

その他の注意事項は公式サイト(https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/takeout/cerise-adventcalendar)をご確認ください。ご不明点は03-6388-8745（レストラン予約）までお問い合わせください。

###

コンラッド東京について

銀座からほど近い汐留に位置し、浜離宮恩賜庭園、レインボーブリッジ、東京湾のパノラマビューを見渡す、和のモダンデザインがコンセプトのコンラッド東京。スタンダードルームでも都内最大級の48平米を誇る広々とした291の客室、活気溢れる4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える大・中・小の宴会施設、スパ、プール、フィットネスが備わった、1,400平米の面積を有する「水月スパ＆フィットネス」などの充実した施設を擁しています。『ミシュランガイド東京』をはじめ、『コンデナスト・トラベラー“ゴールド・リスト”』や、『トリップ・アドバイザー“トップ25ホテルズ”』など国内外で常にトップの評価を獲得し続けています。コンラッド東京に関する詳細はconradtokyo.jp(https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/)をご覧ください。また、フェイスブック(https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/)やX(https://x.com/conradtokyo)、インスタグラム(https://page.line.me/344dzpkn?openQrModal=true)、LINE(https://page.line.me/344dzpkn?openQrModal=true)でも情報を配信しています。

コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトンのラグジュアリーブランドの中で最大のポートフォリオを誇るコンラッド・ホテルズ&リゾーツ(https://conrad.hiltonhotels.jp/)は5大陸に約50軒のホテルを展開しています。大胆なデザインやインパクトのある体験、厳選されたコンテンポラリーアートをシームレスに結び、目的意識を持ったトラベラーのインスピレーションを刺激します。直感的なサービスと各デスティネーションと真に繋がる体験を通じて、お客様の探求心を高める場所です。ホテルとデスティネーションの両面から展開されるシグネチャープログラムにより、お客様をアート、デザイン、飲食、そして地域文化が交差する豊かな世界へと誘います。受賞歴を誇るホテルに加え、洗練されたデザイン、最上級のアメニティ、目的を持ったサービスを提供するレジデンスも世界の魅力的なデスティネーションで展開しています。ご予約は、公式サイト(https://conrad.hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/conradhotels(https://stories.hilton.com/brands/conrad-hotels)、 Instagram(https://www.instagram.com/conradhotels/)、 X(https://x.com/conradhotels)をご覧ください。