【新商品】床に革命。ズレない・洗えるマットが登場！

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、『ポコピタ ジョイントマット9枚組 フチ付き』を2025年9月に発売します。

子どもの遊び場やペットスペース、リビングの床保護など、ジョイントマットは日常の多くのシーンで活躍します。しかし「すぐにズレる」「足裏がベタついて不快」「掃除のたびに位置が動く」といった悩みは長年の課題でした。

中には、市販の滑り止めシートを追加で購入して下に敷き、ズレを防ごうと試行錯誤している方も少なくありません。けれどもそれでは見た目も使い勝手も損なわれてしまいます。

そこでシービージャパンは、その悩みを根本から解決するために「ポコピタ ジョイントマット」を開発しました。表面は凸凹加工で足裏がベタつきにくく、裏面は滑り止め付きでズレにくいダブル仕様。追加の工夫をしなくても、敷くだけで快適に使えるのが大きな特長です。

製品特徴- ズレにくく快適に使える表面は凸凹加工で足裏がベタつかず、裏面は滑り止め付きで動きにくい仕様。ダブルの工夫で快適に使用できます。- フチ付きできれいに敷ける部屋のコーナーまでぴったり合わせられるフチ付き。まるでカーペットのようにすっきり美しく仕上がります。- 防音・衝撃吸収で安心音や衝撃を和らげるため、お子様のプレイスペースやペット用マットとしても安心。床面をやさしく守ります。- 汚れた部分だけ外して洗える汚れが気になる部分だけ取り外して水洗い可能。日常のお手入れも簡単です。- 自由にカットして敷けるはさみで自由にカットでき、敷きたい場所に合わせて自在にレイアウト可能。- インテリアになじむ色合いベージュ×アイボリー、グレー×アイボリーの2色展開。落ち着いたトーンでどんな部屋にも自然になじみます。

音と衝撃をやわらげて床を守る。小さなお子さまのプレイスペースに安心。ズレにくい加工で快適。ペットの足元にもやさしいマット。表は凸凹でベタつきにくく、裏は滑り止めでズレにくい。部屋のコーナーまでぴったり合わせられるフチ付き。凸凹加工で足裏がベタつきにくく、サラッと快適な肌ざわり。裏面は滑り止め付き。動きにくいから安心して使える。汚れた部分だけ取り外して丸洗い。いつでも清潔に保てる。抜群のクッション性で衝撃を和らげる。落ち着いた2色展開。どんなインテリアにもなじむデザイン。〈製品情報〉

商品名：ポコピタ ジョイントマット9枚組 フチ付き

価格：1,760円（税込 1,600円）

サイズ：W300×D300×H12mm（1枚あたり）

W885×D885×H12mm（敷いた状態）

重量：700g（9枚組）

主材質：ポリエチレン

カラー：ベージュ×アイボリー、グレー×アイボリー

原産国：中国

株式会社シービージャパンは、暮らしに寄り添う生活用品メーカーです。

「毎日がもっと楽しく、便利で、少し豊かに」をテーマに、安心してお使いいただける商品をお届けしています。大切な人と過ごす時間を支え、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながる存在でありたいと願っています。

1999年の創業以来、2000年に法人化し、キッチン用品・日用品を中心に事業を拡大してきました。国内展示会への出展や海外展開、ISO認証取得など、品質と信頼性の向上に努めてきたほか、2015年には世界初のテフロン(TM)加工ステンレスボトルを発売し注目を集めました。近年では「mlte.」「tomte」「NO ALIKE」「Telax」など新ブランドを立ち上げ、時代に合わせたライフスタイル提案を続けています。

これからも「暮らしを支える新しい価値」を創造し、世の中にワクワクを届ける挑戦を続けてまいります。

株式会社シービージャパン

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社シービージャパン 広報担当：松本

電話：03-5888-1051 メールアドレス：s-matsumoto@cb-j.com

