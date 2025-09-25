圧力容器市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月19に「圧力容器市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。圧力容器に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
圧力容器市場の概要
圧力容器市場に関する当社の調査レポートによると、圧力容器市場規模は 2035 年に約 798.7 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 圧力容器市場規模は約 542億米ドルとなっています。圧力容器に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、圧力容器市場シェアの拡大は、二酸化炭素回収・利用・貯留施設（CCUS）の開発によるものです。国際エネルギー機関（IEA）の報告書によると、2030年の二酸化炭素回収能力は約435百万トンに達し、そのためには年間625百万トンの世界全体の貯留容量が必要になるとされています。これは、市場の成長要因である二酸化炭素回収のための圧力容器の需要の高まりを示しています。さらに、鉄鋼、化学などの世界的な重工業における水素需要の増加も、安全な貯留ソリューションのための圧力容器の需要を高めています。
圧力容器に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/pressure-vessel-market/86529
圧力容器に関する市場調査では、圧力容器の容量増加を支える技術進歩により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。ナノ構造合金や炭素繊維、複合材料の使用は、より軽量で強度が高く、耐腐食性の高い容器の開発に役立っています。これらの進歩は、航空宇宙、水素貯蔵、原子力エネルギーなどの高圧用途に不可欠であり、これらの業界における高度な圧力容器の需要増加につながります。
しかし、原材料価格の変動と軽量材料の入手性は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330340&id=bodyimage1】
圧力容器市場セグメンテーションの傾向分析
圧力容器市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、圧力容器の市場調査は、製品タイプ別、材質タイプ別、エンドユーザー業界別と地域別に分割されています。
圧力容器市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-86529
製品タイプ別に基づいて、圧力容器市場はボイラー、原子炉、分離装置、その他に分割されています。これらのうち、ボイラーは最大の市場シェアを占めると予想されており、2035年には約60%に達すると見込まれています。ボイラーは主に産業分野で加熱および発電プロセスに使用されており、市場におけるボイラーのシェアは増加しています。石油化学、化学、重工業などの業界では、圧力容器の耐久性の高さから、高温運転プロセスの管理にボイラーが好まれています。
圧力容器の地域市場の見通し
圧力容器市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域の市場はより大きな成長の余地を示しており、市場シェアの 36% を占めると予想されています。工業化の発展とエネルギー インフラの拡大により、化学物質やアンモニア、水素などのガスを安全に保管するための圧力容器の必要性が高まっています。
