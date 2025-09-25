ヤプリ、マクアケの従業員向けアプリ「マクハブ！」を開発支援

株式会社ヤプリ

アプリプラットフォーム「Yappli（ヤプリ）」を提供する株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原保文、以下「ヤプリ」）は、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」を提供する株式会社マクアケ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 中山亮太郎、以下「マクアケ」）の従業員向けアプリ「マクハブ！」の開発を支援したことをお知らせいたします。

■UNITE by Yappli導入の背景と目的

マクアケでは、リモートワークを中心とした働き方が広がる中、社内コミュニケーションの在り方が新たな課題となっていました。従業員同士がポジティブに交流する、自然にコミュニケーションが活性化される仕組みの構築が求められていました。これまでもビジネスチャットツールを活用し、従業員同士で感謝を伝えたり情報共有を行う取り組みの後押しをしてきましたが、どうしても業務連絡に埋もれてしまい、十分に機能していませんでした。

こうした課題を解決するため、Yappli UNITEが導入されました。特に、従業員同士の感謝を可視化し、組織内のポジティブなコミュニケーションを促進する仕組みの構築を重視しており、その施策の一環として「サンクスカード」機能を実装しました。

アプリ導入後の反響は大きく、従業員からは「手軽にありがとうをもらえるのは嬉しい」「最新の社内ニュースがすぐに確認できる」といった声が寄せられています。またその他にも、育児休業や長期休暇中の従業員に、社内情報が必要に応じて届くことで、復帰時に社内状況が把握しやすくなり、安心して職場に戻れるメリットも期待されています。

■「マクハブ！」アプリの主な特徴

「マクハブ！」における注目ポイントをご紹介します。

1. ホーム画面に「会社の今」を確認できる情報を表示

- 「Makuake」サービスの会員数や、今月のプロジェクト数などを共有- 福利厚生情報、プレスリリース、決算情報を簡単に確認

2. ビジョン・カルチャーを浸透させるコンテンツ

- 代表コラム、役員メッセージ- スローガンを元にしたコラム「未来着工物語」- 社内報「Makuake Journal」の記事をアプリで展開3. 従業員同士のつながりを促進する機能- バッジ制度：朝会の司会や社内報への寄稿など、普段の業務以外の社内活動に積極的に参加すると、ポイントカードのようにバッジがもらえる仕組み。いずれは商品などに交換できる仕組みを構築する予定- サンクスカード：従業員間で感謝を送る仕組み。累積枚数に応じてバッジを付与- 従業員名簿：新入社員プロフィールでコミュニケーションを促進- 部活動一覧：趣味で横の繋がりを創出■ご担当者様コメント（株式会社マクアケ 笹田様）

「マクハブ！」は、その名の通りマクアケの「ハブ（中心）」として、社員と情報が集まる中心地になってほしいという想いを込めて開発しました。日々多くの情報がSlackなどで飛び交う中で、「重要な情報が流れてしまう」「必要な資料がすぐに見つからない」といった課題を解決するため、お知らせや各種資料、福利厚生の申請やよく使う社内ツールまで、あらゆる情報をこのアプリに集約しています。 リモートワークや出社など多様な働き方を尊重しながら、「マクハブ！」を通じて会社や仲間との"つながり"をより一層強く感じられるような組織づくりを推進してまいります。

■株式会社マクアケについて

本社 ：〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-12 青葉台イーストビル 1F

代表者 ：代表取締役社長 中山亮太郎

事業内容：

・アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」

・データを活用した事業者支援サービス「Makuakeインサイト」

・「Makuake STORE」及び各種モール内Makuake STORE等の一般販売支援サービス

等の運用

URL ：https://www.makuake.co.jp

■Yappli UNITEについて

Yappli UNITEとは、2023年8月にスタートした従業員エンゲージメント向上サービスです。ノーコードで開発・運用・分析が可能なアプリプラットフォーム「Yappli」と「Yappli CRM」を組み合わせて構築する自社アプリを通じて、組織と従業員をより簡単・セキュアにつなげます。具体的には、社内施策をアプリ上で実行し、スマートフォン経由で従業員にダイレクトにアプローチすることで、エンゲージメントを向上させ、活気ある強固な組織作りをサポートします。

Yappli UNITE：https://yapp.li/yappli-unite/

本社 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

エリア支社 ：グランフロント大阪北館8階（大阪）、Signature 福岡大名ガーデンシティ8階（福岡）

代表者 ：代表取締役 庵原 保文

事業内容 ：「Yappli」「Yappli CRM」「Yappli UNITE」の開発・提供

URL ：https://yappli.co.jp