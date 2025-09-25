【京都府】ものづくり企業・工房と交流しよう！ ～「京都新光悦村秋まつり」を10月4日に開催～
京都府
１ 日 時
２ 場 所
３ 内 容
４ 主 催
■京都新光悦村フォーラム実行委員会（京都府等で構成）は、府営工業団地京都新光悦村を広く知っていただくため、「京都新光悦村秋まつり」を開催します。
【京都新光悦村秋まつり】（入場無料・申込不要）
１ 日 時
令和７年１０月４日（土）１０：００～１６：００
２ 場 所
府営工業団地 京都新光悦村（南丹市園部町）
３ 内 容
１.園部高校・附属中学校吹奏楽部による 「秋の演奏会」（13:00～）
３.園部在住の木版画作家、吉田 悠太(よしだ ゆうた)さんによる「木版画ギャラリー」
４.京都伝統工芸大学校による「電動ロクロ体験」
５.南丹高校による「オリジナルボールペンづくり体験」
６.大澤木工房による「カブトムシ・クワガタの展示・販売会」
７.株式会社プレミアムグラスによる「ガラスの小瓶」ワークショップ
８.井筒八ッ橋本舗にて限定メニュー「京都一長い八ッ橋」の販売及び縁日の実施
９.京都新光悦村ワクワクスタンプラリー
１０.京都新光悦村の歴史と立地企業・工房のパネル等展示「京都新光悦村博物館」
４ 主 催
京都新光悦村フォーラム実行委員会（京都府、南丹市、京都伝統工芸大学校、京都新光悦村の会）