「キューブ型スチーム式加湿器」9月末より、ECサイトやホームセンター・家電量販店などで順次発売

～機能性も、使いやすさも、お手入れも簡単！～ インテリアになじむキューブ型のデザインと、 湿度センサー搭載による効率的な加湿を両立 「キューブ型スチーム式加湿器」2025年9月末より、ECサイトやホームセンター・家電量販店などで順次発売

株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）は、手入れが簡単で清潔な蒸気で加湿できるスチーム式加湿器「SteamCubeシリーズ」より、デザイン性と機能性を兼ね備えた「キューブ型スチーム式加湿器」を、2025年9月末より、当社運営の通販サイト「山善ビズコム」やECモールの「くらしのeショップ」、ならびに全国のホームセンターや家電量販店などで、順次販売を開始いたします。









スチーム式加湿器「SteamCube」は、水タンクが炊飯器のような釜形状なので脱着しやすく、お手入れが簡単な人気のシリーズです。今回販売する「キューブ型スチーム式加湿器」は、キューブ型のスタイリッシュなデザイン性と、湿度センサーによる自動運転で機能性を両立。さらに、蒸気にオレンジ色の光を灯す「ムードランプ」機能を搭載し、加湿しながら上質なリラックスできる空間を演出します。また、安全性を考慮した転倒流水防止構造や、直感的に使っていただける操作性などを兼ね備えたこだわりの１台です。

商品デザインは、世界のトップ100デザインスタジオに選定された、カロッツェリア・カワイ(株)と協業して開発。「加湿器らしくない加湿器」をコンセプトに設定し、リビングに置いても他のインテリアと馴染む、オーディオ機器のような洗練されたデザインを目指しました。

冬場の乾燥が気になる季節に、「キューブ型スチーム式加湿器」で、快適かつオシャレな空間をお楽しみください。

商品特長

１．キューブ型でスタイリッシュ、住空間に溶け込むデザイン家電

商品デザインは、世界のトップ100デザインスタジオに選定された、カロッツェリア・カワイ(株)と協業して開発しました。冬場の乾燥対策として欠かせない加湿器ですが、従来品は生活感が強く、インテリアに馴染まないという課題がありました。そこで、機能性だけでなく、住空間に溶け込むデザイン性を追求。オーディオ機器のような洗練されたデザインで四角いキューブ型にこだわりました。また、幅広い世代が使いやすいように、直感的な操作性、高いメンテナンス性、安全性をデザインに組み込んだ加湿器です。

また、蒸気にオレンジ色の光を灯す「ムードランプ」機能を搭載しているので、焚き火のようなヒーリング効果で、加湿しながらリラックスできる空間を演出します。（前面のランプボタンでON/OFF可能）











２．水タンクは炊飯器のような釜形状で脱着しやすく、お手入れ簡単

水タンクを炊飯器のような釜形状にすることで、簡単に取り外せて丸洗い可能。給水時は本体の持ち運びが不要で上部給水ですので、日々のお手入れと実用性を向上させました。また、クエン酸を使用したお手入れ用のモードも搭載。１タッチの「クリーンボタン」を使用することで、においやカルキの付着を低減します。

３．「湿度センサー」や、直感的に使えるシンプルな「操作パネル」で利便性を向上

湿度センサーを搭載しており、設定した湿度範囲を保つように自動で加湿運転の強弱が切り換わり、無駄な加湿を防ぎます。自動運転は、「うるおい」「快適」「エコ」の3段階のほか、静音で各表示が消灯する「おやすみ運転」など、好みや使用シーンに合わせて使用できます。操作パネルは、直感的でわかりやすいアイコンデザインに加え、１タッチ設定可能で使いやすさも追及しました。



シンプルでわかりやすい操作パネル

４．転倒流水防止構造（実用新案取得）で安全性も備える

本体は転倒しても内部の水がこぼれにくい安定感のある本体形状かつ転倒流水防止構造を採用しており、小さなお子さんやペットがいるご家庭でも安心して使用いただけます。

また、チャイルドロック機能や足がかかっても外れやすいマグネットコードなど、安全性にもこだわった商品です。

商品概要

※加湿量は、室温20度・湿度30％のときの値で表しています。

※室内の温度や湿度によって加湿量はかわります。

■カロッツェリア・カワイ(株) について



川合辰弥氏



川合辰弥氏が自動車メーカーの開発技術者を経て設立したデザインスタジオ。自社製品の企画・デザイン・販売及び、世界各国の数多くのクライアントと協業し、製品開発・新ブランド立ち上げから事業化やブランディングまでに取り組んでいます。

世界三大デザイン賞の iF デザイン賞 金賞（ドイツ）、レッド・ドットデザイン賞最優秀賞（ドイツ）、 IDEA 賞（アメリカ）を受賞し、世界三大デザイン賞を完全制覇。その他ドイツデザイン賞特別賞など、世界各国の権威あるデザイン賞を 21 冠受賞。 iF デザイン賞が定める世界ランキングにおいて、「世界のトップ 100 デザインスタジオ」に選定されました。

https://www.ccc-japan.com/

今後も、パーパス「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

【一般の方】 株式会社 山善 お客様ご相談窓口

電話 0570-019-700 受付時間10 時～17 時（土・日・祝を除く）

お問い合わせフォーム https://book.yamazen.co.jp/support/inquiry/?c=steamer