IDOG&ICAT2025年秋冬コレクションより、愛犬・愛猫の晴れの日のおめかしに着物や袴をご紹介。人気のアイテムが新色＆リニューアルでより豪華に、着せやすくなりました。
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）は愛犬・愛猫用のコスチュームウェアなどを、当社運営のインターネットショッピングサイトや、小売向けの卸売サイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330394&id=bodyimage1】
■ あでやかで美しい和柄が際立つ本格的な着物
座っている後ろ姿も美しく。晴れの日にピッタリの格式高い着物に仕上ました。
脱ぎ着しやすい前開き仕様で、愛犬・愛猫への負担は少なくより煌びやかに。
金糸を使った大きなリボン帯につまみ細工のゆらゆら揺れる花飾りでとにかくゴージャス。
着物の丈は、より豪華な雰囲気を演出するためあえて長めに作りました。
歩くと花飾りがゆらゆら揺れてかわいいです。
大きなリボンをイメージした華やかな帯飾りが後ろ姿を引き立てます。
帯飾りは2025年秋冬より着脱可能になりました。
帯を外せば洗濯などのお手入れもしやすく、長くお使いいただけます。
花飾りはクリップで取り外しが可能で、帯以外にも髪飾りとしても使えます。
商品名：iDog 日本の伝統 華やか晴れ着 花飾り付き
カラー：花手毬（はなてまり）/華籠目（はなかごめ）/乙女色（おとめいろ）/橘（たちばな）
素材：本体：ポリエステル100％/裏地：ポリエステル97％、ポリウレタン3％
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL/DS/DM/DL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330394&id=bodyimage2】
■ 本格仕様の日本の正装が手軽に着せられる袴
縁起物の柄で仕立てた本格的な袴は晴れの日におすすめ。
お正月や特別な記念日に着せてあげたい格式高い愛犬・愛猫用袴です。
幸福や長寿を願う想いを込めて、縁起物の柄で丁寧に仕立てました。
本格仕様の格式高い袴です。
ワンピースタイプの袴デザインなので、サッと羽織って前を面ファスナーで留めるだけで簡単に着せられます。
立つと歩きやすい長さ。でも座ると裾が広がって袴の美しさを存分に引き立てる長さ。
一番カッコよくなる長さを追求して何度も試作を繰り返しました。
座ったポーズも立ったポーズもカッコよく決まります。
刀のおもちゃは、遊んでもよし、撮影の小道具にしても。
商品名：iDog 日本の伝統|縁起物袴 刀おもちゃ付き
カラー：花菱×麒麟/亀甲×鶴松/宝尽くし×亀甲/宝船×鯉流水
素材：表地：ポリエステル100％/裏地：ポリエステル98％、ポリウレタン2％/身頃下：ポリエステル70％、綿30％
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL/DS/DM/DL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330394&id=bodyimage3】
■ お正月やイベント時にも活躍、ふんわり暖かなちゃんちゃんこ
中綿入りでふんわりあったかいペットのためのちゃんちゃんこです。
こだわったIDOG&ICATオリジナルの和柄はお正月のイベントにもピッタリ。
裏にモコモコの両面フリース素材を合わせて中綿を入れふんわりと暖かく仕上げました。
デイリーユースにもお使いいただけます。
愛犬・愛猫に着せてから紐をきれいに結ぶのは難しいですよね…
2025年秋冬より、紐を結ぶ仕様から、面ファスナーで止めるだけの仕様に変更いたしました。
面ファスナーは幅を持たせ、ある程度サイズ調節が可能です。
商品名：iDog 愛犬用ちゃんちゃんこ
カラー：唐草/七宝だるま/玉水彩
