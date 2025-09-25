紙ラミネート加工世界市場2025年、グローバル市場規模（低圧紙ラミネート、高圧紙ラミネート）・分析レポートを発表
2025年9月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「紙ラミネート加工世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、紙ラミネート加工グローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概況
本レポートは、紙ラミネートの定義と適用範囲、推計上の留意点および基準年を明確化し、市場全体像を示します。紙ラミネートは基材紙に樹脂含浸と加圧成形を施した化粧材であり、意匠性、耐摩耗性、耐熱性に優れ、家具や内装分野で幅広く採用されます。タイプ別には低圧成形と高圧成形が中核で、直近年と将来年の消費額比較から、用途拡大とともに価格水準が安定的に推移する見通しです。世界全体では、消費額、販売数量、平均価格の時系列から、住宅改修と商業施設投資の再開が需要を押し上げる構図が確認されます。
________________________________________
メーカー別プロファイル
主要企業としてFormica、OMNOVA Solutions、Merino Group、Stylam Industries、Century Plyboards、Royale Touche、Artis Laminatesが取り上げられます。各社の事業概要、製品構成、品質規格、意匠コレクション、価格帯、販売数量、収益、粗利益率、市場シェアが比較され、耐久性強化や低環境負荷品の拡充、地域別生産最適化といった取り組みが示されています。最新動向では、抗菌性や耐指紋性など高付加価値仕様の拡張、短納期対応の内製化、循環資材の導入が進展しています。
________________________________________
競争環境
メーカー別の販売数量、売上高、平均価格の推移から、上位企業集中度が示されます。上位各社は意匠の多様性、耐久性能、供給安定性、施工支援の四点で差別化を図ります。地域展開、タイプ別、用途別のフットプリント分析では、住宅比重の高い企業と、商業・業務用に強い企業でポジションが分かれます。新規参入には品質認証、安定した樹脂と装飾紙の調達、見本帳網の構築が壁となり、提携や買収、共同開発により製品幅と販路を拡張する動きが活発です。
________________________________________
地域別消費分析
世界主要地域の市場規模を販売数量、消費額、平均価格で比較します。北米は住宅改修需要と規格適合の厳格化が下支えとなり、欧州は環境基準とデザイン嗜好の高さから高付加価値帯が伸長します。アジア太平洋は新設住宅と商業内装の両輪で拡大し、中国、インド、東南アジアで設備投資が加速します。南米、中東・アフリカは都市化と小売・接客業の拡張が需要を押し上げる一方、通関や物流面の制約が普及速度を左右します。
________________________________________
タイプ別セグメント
低圧成形は量産住宅向けや造作材で採用が進み、価格競争力と意匠の更新頻度の高さが強みです。高圧成形は耐久性と耐熱性に優れ、商業什器、病院、学校、厨房など高耐性要求の用途で選好されます。平均価格は樹脂配合、表面処理、基材厚み、印刷解像度の差異で形成され、調達コストやエネルギー価格の変動が影響します。
________________________________________
用途別セグメント
住宅用ではキッチン、洗面、クローゼット、建具などで採用が広がり、耐擦傷と防汚性、木口一体意匠が評価されます。事務用家具では天板や収納の耐摩耗性、耐薬品性、反り抑制が重視され、高圧成形の需要が堅調です。その他では医療・教育・宿泊・小売内装で衛生性や不燃性、長期耐久が採用要件となります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「紙ラミネート加工世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、紙ラミネート加工グローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概況
本レポートは、紙ラミネートの定義と適用範囲、推計上の留意点および基準年を明確化し、市場全体像を示します。紙ラミネートは基材紙に樹脂含浸と加圧成形を施した化粧材であり、意匠性、耐摩耗性、耐熱性に優れ、家具や内装分野で幅広く採用されます。タイプ別には低圧成形と高圧成形が中核で、直近年と将来年の消費額比較から、用途拡大とともに価格水準が安定的に推移する見通しです。世界全体では、消費額、販売数量、平均価格の時系列から、住宅改修と商業施設投資の再開が需要を押し上げる構図が確認されます。
________________________________________
メーカー別プロファイル
主要企業としてFormica、OMNOVA Solutions、Merino Group、Stylam Industries、Century Plyboards、Royale Touche、Artis Laminatesが取り上げられます。各社の事業概要、製品構成、品質規格、意匠コレクション、価格帯、販売数量、収益、粗利益率、市場シェアが比較され、耐久性強化や低環境負荷品の拡充、地域別生産最適化といった取り組みが示されています。最新動向では、抗菌性や耐指紋性など高付加価値仕様の拡張、短納期対応の内製化、循環資材の導入が進展しています。
________________________________________
競争環境
メーカー別の販売数量、売上高、平均価格の推移から、上位企業集中度が示されます。上位各社は意匠の多様性、耐久性能、供給安定性、施工支援の四点で差別化を図ります。地域展開、タイプ別、用途別のフットプリント分析では、住宅比重の高い企業と、商業・業務用に強い企業でポジションが分かれます。新規参入には品質認証、安定した樹脂と装飾紙の調達、見本帳網の構築が壁となり、提携や買収、共同開発により製品幅と販路を拡張する動きが活発です。
________________________________________
地域別消費分析
世界主要地域の市場規模を販売数量、消費額、平均価格で比較します。北米は住宅改修需要と規格適合の厳格化が下支えとなり、欧州は環境基準とデザイン嗜好の高さから高付加価値帯が伸長します。アジア太平洋は新設住宅と商業内装の両輪で拡大し、中国、インド、東南アジアで設備投資が加速します。南米、中東・アフリカは都市化と小売・接客業の拡張が需要を押し上げる一方、通関や物流面の制約が普及速度を左右します。
________________________________________
タイプ別セグメント
低圧成形は量産住宅向けや造作材で採用が進み、価格競争力と意匠の更新頻度の高さが強みです。高圧成形は耐久性と耐熱性に優れ、商業什器、病院、学校、厨房など高耐性要求の用途で選好されます。平均価格は樹脂配合、表面処理、基材厚み、印刷解像度の差異で形成され、調達コストやエネルギー価格の変動が影響します。
________________________________________
用途別セグメント
住宅用ではキッチン、洗面、クローゼット、建具などで採用が広がり、耐擦傷と防汚性、木口一体意匠が評価されます。事務用家具では天板や収納の耐摩耗性、耐薬品性、反り抑制が重視され、高圧成形の需要が堅調です。その他では医療・教育・宿泊・小売内装で衛生性や不燃性、長期耐久が採用要件となります。