法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」、「NexTech Week 2025【秋】」出展のお知らせ
企業向け生成AIチャットツール「ナレフルチャット」を提供するCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、2025年10月8日（水）～10日（金）の3日間、幕張メッセにて開催される『NexTech Week 2025【秋】』（主催：RX Japan株式会社） に出展いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330378&id=bodyimage1】
■出展内容
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」
URL：https://www.knowleful.ai/
ナレフルチャットは、企業専用のクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。従業員のAIリテラシー向上から、組織全体のナレッジ共有まで包括的にサポートし、企業の生成AI導入における悩みを解決いたします。
実際の画面を使ったデモなどもご用意しておりますので、ぜひ当社ブース「小間番号：44-70」までお越しください。
■「NexTech Week」とは？
NexTech Weekは、春と秋の年2回開催される最新テクノロジーの展示会です。AI、ブロックチェーン、量子コンピュータ、デジタル人材育成の4分野で構成され、人材成長支援、企業のDX推進、最新テクノロジーソリューションが出展します。DXを推進したい企業や最新技術を求める各業種の関係者が来場する、未来を変革するソリューションとの出会いの場です。
■開催概要
・名称：NexTech Week 2025【秋】
・会期：2025年10月8日（水）～10日（金）10：00～17：00
・会場：幕張メッセ（4～7ホール）
・住所：千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１
・主催：RX Japan株式会社
来場される方は以下のURLより入場用バッジの登録をお願いいたします。
https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1461121601093076-AOG
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330378&id=bodyimage2】
■アクセス
幕張メッセ（4～7ホール） 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１
・JR京葉線 『海浜幕張駅』から徒歩約5分 （東京から快速利用で約30分）
※JR京葉線 『幕張豊砂駅』からは徒歩約20分
・JR総武線・京成線『幕張本郷駅』から『幕張メッセ中央』行きバスで約17分
ご来場をお待ちしております。
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
