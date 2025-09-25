相撲ファン待望の一冊がついに登場！大相撲番付を書き続けた元行司による“相撲字”をなぞり書きで学べる『三十代木村庄之助の相撲字練習帳』2025年9月26日発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『三十代木村庄之助の相撲字練習帳』を2025年9月26日（金）より全国書店にて発売いたします。
あの“相撲字”が書ける！ 相撲ファン必携の書写テキスト、ついに登場
「私のようなヨカタ（相撲界の非関係者）が見よう見まねで書くしかなかったものを、堂々と教えてしまうなんて！」
文筆家 能町みね子
大相撲の番付表や電光掲示板などに使われる独特の書体「相撲字（根岸流）」。その成り立ちは江戸時代にまで遡り、現在も行司たちが修業の一環として受け継ぐ、相撲界特有の書体です。
本書では、平成時代に行司を務めた30代木村庄之助こと、鵜池保介氏による書き下ろしの相撲字を収録。
長年にわたり番付の書き手を担ってきた氏の相撲字を、なぞり書きで学べる構成になっており、初心者でも安心して取り組めます。
著者 鵜池保介 三十代木村庄之助
昭和13年生まれ、佐賀県出身。
昭和30年3月に17 歳で22 代木村庄之助に弟子入り、出羽海部屋所属の行司となる。木村保之助の名で初土俵。
相撲字の名手として知られ、昭和60年1月から平成12年1月まで、番付書き手（戦後５人目）を務める。
平成13年1月に31代式守伊之助、同年11月に30代木村庄之助を襲名する。
平成15年1月に日本相撲協会を停年退職。
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12241
【商品情報】
三十代木村庄之助の相撲字練習帳
●定価：2,530円（本体2,300円＋税10％）
●著者：鵜池保介（三十代木村庄之助）
●ISBNコード:978-4-7986-3741-9
●JAN コード：9784798637419
●判型：B5判 128ページ
プレスリリース詳細へ