レポートオーシャン株式会社プレスリリース:アジア太平洋地域コスプレおよびオタク衣装市場はファン文化拡大、アニメ人気電子商取引成長を背景に2033年までに96億5820万米ドルに急増すると予測されている
アジア太平洋地域コスプレおよびオタク衣装市場は、2024年に24億360万米ドルの規模に達し、2033年までに96億5820万米ドルに拡大すると予測されている。これは2025年から2033年までの期間における堅調な年平均成長率（CAGR）6.9%を反映している。コスプレおよびオタク衣装とは、アニメ、ビデオゲーム、テレビ番組、映画などのキャラクターを具現化するためにデザインされた衣装を指す。日本では「オタク」という用語が、特にアニメやゲームなど大衆文化の特定の分野に深い情熱を持つ若年層を表すために一般的に用いられている。日本のアニメやマンガの影響力が世界中で高まっています
日本のアニメやマンガはますます国際的な認知を得ており、日本の国境をはるかに超えたポップカルチャーに影響を与えています。 世界で約600タイトル、その半分が日本で制作されているこの業界は、幅広く多様なファン層を培ってきました。 当初は主にオタクコミュニティに対応していましたが、アニメは現在、世界中のビデオゲーマー、インフルエンサー、および主流の視聴者を魅了しています。 アニメやマンガの人気の高まりは、コスプレの重要なドライバーであり、コスプレとオタクの衣装の両方の需要を煽っています。 日本のメディアに対するこの世界的な受け入れと賞賛は、アジア太平洋地域全体で市場の成長を推進し続けています。
市場の成長に影響を与える社会的課題
人気が高まっているにもかかわらず、コスプレはいくつかのアジア太平洋諸国で社会的課題に直面しています。 インド、インドネシア、タイなどの国では、コスプレは主に若い都市部の人口に受け入れられていますが、より保守的なグループはしばしば懐疑的に見 さらに、女性のコスプレイヤーは、コンベンションやソーシャルメディアで嫌がらせに遭遇することがあり、参加を妨げる可能性があります。 衣装デザイナーやイベントの労働者は、多くの場合、大企業に行くほとんどの利益で、収益のごく一部を受け取るように、金融不平等も存在します。 男性のコスプレイヤーも、女性の参加者を好む視聴者の好みのために限られた機会に直面しています。 これらの社会的および経済的要因は、一部の地域で市場拡大を抑制し続けています。
新興市場の機会
アジア太平洋地域のコスプレ業界は、可処分所得の上昇とポップカルチャーへの関心の高まりにより、新興市場で新たな成長機会を見ています。 未開発の地域へのベンダー事業の拡大は、新しい消費者セグメントへのアクセスを提供し、アニメの博覧会や漫画のコンベンションは、エンゲージメントを高めるためのプラットフォームを提供します。 これらの発展途上市場をターゲットにすることにより、企業はコスプレやオタク衣装の需要の高まりを活用し、収益創出とより広範なブランド認知の道を開くことができます。
主要企業のリスト：
● Cospa
● Cossky
● DokiDoki
● Jakks Pacific
● Rubie's Costume Company
● Spreepicky
● Abhiruchi and Anuneet Costume Kart
● Stardreams
● The Costume Company
● CostumeBox
● Sweidas
● COSTUMES 'N' PARTIES
製品とアプリケーションの洞察
この地域では、コスプレ衣装セグメントが2024年に市場をリードし、予測期間を通じて支配的な地位を維持すると予測されています。 コスプレ衣装は、アニメ愛好家やカジュアルファンを含む幅広い視聴者に対応していますが、オタク衣装はよりニッチで、非常に献身的な個人のために設計されています。 アニメコンベンション、オンラインコミュニティ、電子商取引プラットフォームの増加により、これらの衣装はよりアクセスしやすくなり、さらに需要が高まっています。 同時に、オタク衣装セグメントは、アニメのサブカルチャーとのより深い関与とデジタルチャネルを介した購入の容易さに支えられ、成長を続けています。
