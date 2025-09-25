株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンのエブリデイ・オート・AI・ライティング、累計利用者数50アカウント突破！4ヶ月連続解約者ゼロ
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市中央区、代表取締役：深作浩一郎）は、自社が提供するAIライティングサービス「エブリデイ・オート・AI・ライティング」が、2025年9月時点で累計利用者数50アカウントを突破したことを発表いたします。さらに、直近4ヶ月間にわたり解約者ゼロという高い継続率を記録しています。
【エブリデイ・オート・AI・ライティングについて】
エブリデイ・オート・AI・ライティングは、企業や個人事業主向けに、日々のコンテンツ制作や情報発信を自動化・効率化するためのAIライティングツールです。マーケティング記事、SNS投稿、プレスリリース、メルマガ、営業資料など幅広い用途に対応し、短時間で質の高い文章を生成できる点が特徴です。さらに、利用者が自身のブランドイメージや文体に合わせて調整できるカスタマイズ機能を備えており、単なる文章生成にとどまらず、企業のマーケティング戦略全体を支援するプラットフォームへと進化しつつあります。
【高い継続率の理由】
4ヶ月連続で解約者ゼロという実績の背景には、以下の取り組みがあります。
・WordPress連携による記事の自動生成・自動投稿
記事の執筆から投稿までを完全に自動化し、更新の手間を大幅に削減します。毎日の更新を途切れさせずに続けられるため、安定した情報発信が可能です。
・SEO対策済みの記事生成
検索エンジンに評価されやすい構成・キーワードを反映し、集客に直結する質の高い記事を自動で作成します。
・キーワード設定とNGキーワード機能
集客したい顧客層に合わせて自由にキーワード設定ができ、使いたくない表現を除外することも可能です。ターゲット層に的確にアプローチできます。
・サイトの文体・内容を学習するAI
利用者自身のWebサイトをAIが学習し、ブランドイメージやトーンに沿ったオリジナル記事を生成します。
・アイキャッチ画像の自動生成
記事に合わせた画像をAIで自動作成することで、視覚的に魅力あるコンテンツ制作をサポートします（オン／オフ選択可能）。
・マネタイズ記事テンプレート・導線設計テンプレートの提供
高単価商品やサービスを初見客に販売するための構成テンプレートを無料提供。集客記事からマネタイズ記事への導線設計もサポートします。
・毎月の「検索エンジン穴場トレンドキーワード集」配信
ライバルの少ないキーワード候補を業種別にまとめて提供し、常に最新トレンドを踏まえた記事作成が可能になります。
これらの取り組みにより、導入後の利用定着率が高まり、ユーザーからの満足度向上に直結しています。
【導入者の声／実績】
複数の利用者から、具体的な成果や利便性が高く評価されています。以下はその一部です。
・ECサイト運営者（東京都）：3000文字の記事を毎日書くには通常1日3時間、月90時間かかっていたが、本サービス導入後は自動投稿により作業時間が「ほぼゼロ」に。ブログ更新が継続可能になった。
・小売業（大阪府）：広告費を抑えたいという課題があったが、ブログ更新を完全自動化することで広告に依存しない集客が可能となり、オンラインからの売上が安定。
・サービス業（福岡県）：文章を書くのが苦手という問題があったが、自動生成によって更新が継続できるようになり、検索からの来訪者が増加、「ホームページを見ました」という問い合わせも増えた。
