リディアダンスアカデミー鳳校にてshizuの新クラス開始!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、大阪府堺市西区のダンススタジオにて新クラス（担当：shizu）を10月2日よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/otori-newclass-shizu/
［講師］
shizu
［担当レッスン］
毎週木曜日
16:15-17:15 リトル
17:30-18:45 Free style キッズ＆一般
■講師経歴
2009年 コナミスポーツクラブダンスコンテスト 準優勝
2010年 関空ダンスコンテスト 優勝
2013年 Girl next door バックダンサー
2013年 GLAY バックダンサー
2014年 キンタロードッキリ企画 テレビ大阪
2016年 関西コレクション振付&出演
2016年 IZUMI company ダンスコンテスト 準優勝
2018年 音色 當山みれい バックダンサー振付
2018年 USJゾンビフラッシュモブダンサー
2019年 乃木坂46 衛藤美彩 卒業ソロコンサート バックダンサー
2019年 Jasmine バックダンサー振付&出演
2020年 MAY’S バックダンサー振付&出演
2020年 TUBE”しらんけど”MV出演
2021年 尼フェス 青山テルマバックダンサー 振付&出演
2022年 尼フェス KAHOHバックダンサー振付
お得なキャンペーン！！ご新規様は体験受け放題/入会金無料！！
ご新規様は2025年10月末まで体験レッスン受け放題です。
また、2025年10月末までにご入会お手続きいただいた方限定で、２つの特典をご用意しています。
■特典１：入会金無料
■特典２：2025年11月会費無料
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/116/98?date_from=2025-10-01
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー鳳校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー鳳校
所在地：〒593-8311 大阪府堺市西区上441-1
最寄駅：阪和線「鳳駅」から徒歩13分
開講曜日：木・金
ホームページ：https://re-dia.jp/otori/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329877&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/otori-newclass-shizu/
［講師］
shizu
［担当レッスン］
毎週木曜日
16:15-17:15 リトル
17:30-18:45 Free style キッズ＆一般
■講師経歴
2009年 コナミスポーツクラブダンスコンテスト 準優勝
2010年 関空ダンスコンテスト 優勝
2013年 Girl next door バックダンサー
2013年 GLAY バックダンサー
2014年 キンタロードッキリ企画 テレビ大阪
2016年 関西コレクション振付&出演
2016年 IZUMI company ダンスコンテスト 準優勝
2018年 音色 當山みれい バックダンサー振付
2018年 USJゾンビフラッシュモブダンサー
2019年 乃木坂46 衛藤美彩 卒業ソロコンサート バックダンサー
2019年 Jasmine バックダンサー振付&出演
2020年 MAY’S バックダンサー振付&出演
2020年 TUBE”しらんけど”MV出演
2021年 尼フェス 青山テルマバックダンサー 振付&出演
2022年 尼フェス KAHOHバックダンサー振付
お得なキャンペーン！！ご新規様は体験受け放題/入会金無料！！
ご新規様は2025年10月末まで体験レッスン受け放題です。
また、2025年10月末までにご入会お手続きいただいた方限定で、２つの特典をご用意しています。
■特典１：入会金無料
■特典２：2025年11月会費無料
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/116/98?date_from=2025-10-01
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー鳳校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー鳳校
所在地：〒593-8311 大阪府堺市西区上441-1
最寄駅：阪和線「鳳駅」から徒歩13分
開講曜日：木・金
ホームページ：https://re-dia.jp/otori/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329877&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
プレスリリース詳細へ