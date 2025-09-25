多機能プリンター市場はリモートワークと文書デジタル化のトレンドにより、2033年までに662億ドルを超えると予測
世界の多機能プリンター市場は年平均成長率（CAGR）5.8%で成長し、2033年には662億米ドルに達する見込み
世界の多機能プリンター（MFP）市場は、2024年に399億米ドルと評価されていますが、2033年には662億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）5.8%で拡大すると見込まれています。この成長は、企業の印刷ニーズの変化、ハイブリッドワークプレイス、そして先進国と新興国の両方における効率的な文書処理への需要の高まりを反映しています。
印刷、スキャン、コピー、そして時にはファックス機能を1台に統合した多機能プリンターは、企業オフィス、教育、医療、小売、政府機関など、あらゆる分野で欠かせないものとなっています。デジタル主導のワークフローの台頭とコスト効率の要求により、MFPはドキュメント管理変革における中心的なツールとしての地位を確立しました。
リモートワークとデジタル化が導入を加速
パンデミック後のリモートワークやハイブリッドワークモデルへの移行により、物理的なコミュニケーションとデジタルコミュニケーションを橋渡しする多用途のドキュメントソリューションの必要性が高まっています。企業は、クラウド接続、ワイヤレスアクセス、モバイル印刷、高度なセキュリティ機能をサポートするスマートMFPへの投資をますます増やしています。これらの機能は、複数の拠点にまたがって業務を行うチームにとって不可欠であり、シームレスなドキュメントアクセスと共有を必要としています。
さらに、業界全体でドキュメントのデジタル化が進む中で、組織は従来のプリンターからネットワーク対応MFPへのアップグレードを促し、ドキュメント管理システム（DMS）、エンタープライズリソースプランニング（ERP）、顧客関係管理（CRM）プラットフォームとの連携を強化しています。
アジア太平洋地域が最も急成長を遂げる地域市場として台頭
北米とヨーロッパは、早期のデジタル導入と堅牢なITインフラにより、引き続き強力な市場ポジションを維持していますが、アジア太平洋地域は最も急速な成長を遂げています。インド、中国、インドネシア、ベトナムの中小企業からの需要の高まりに加え、教育や電子政府への政府投資の増加が、MFP導入の好機となっています。
この地域における都市化の進展、コワーキングスペースの拡大、そして現地プリンターブランドの台頭も、今後数年間の市場成長の持続に貢献すると予想されます。
カラーセグメントとインクジェット技術が製品イノベーションを牽引
マーケティング、建築、教育、クリエイティブサービスといった分野における高解像度出力へのニーズの高まりを背景に、市場ではカラー複合機への明確なシフトが見られます。一方、インクジェット技術は、そのコスト効率、コンパクトな設計、そして小中規模の印刷環境への適合性から、注目を集めています。
省エネMFPやカートリッジリサイクルプログラムなど、環境に配慮した印刷ソリューションへの関心の高まりも、大手メーカーの購買決定や製品開発に影響を与えています。
多機能プリンター市場の主要企業
多機能プリンター市場の主要企業