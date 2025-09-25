一風堂新店、10月は2店舗OPEN！













株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根 智之）傘下の「力の源カンパニー」が運営する博多発祥のラーメン店「一風堂」の新店が、2025年10月中に計2店舗オープンします。2025年10月3日（金）には長野県須坂市に「一風堂 イオンモール須坂店」、そして10月8日（水）には宮城県仙台市に「一風堂 イオンモール仙台上杉店」がオープンいたします。「一風堂 イオンモール須坂店」は須坂市内で初の一風堂、「一風堂 イオンモール仙台上杉店」は仙台市内3店舗目の一風堂となります。



両店は各市内に新たに開業するイオンモールのレストラン街にそれぞれオープンします。カウンター席、テーブル席、ボックス席を計40席以上完備した、複数人でもひとりでも気軽に利用しやすい店内です。注文方法は各席に設置されたタブレットから。替玉などの追加注文も、お客様のタイミングで手軽にご注文いただけます。



メニューは、定番ラーメン「白丸元味」「赤丸新味」「からか麺」や、サイドメニューの「博多チャーハン」「博多ひとくち餃子」「明太子ごはん」などをラインアップします。小さなお子さま連れでのご来店も大歓迎。お菓子パック付きの「お子さまラーメンセット」もご用意します。これまでとんこつラーメン（白丸）セットのみだった「お子さまラーメンセット」に、香油と辛みそを追加した赤丸セットと、ハーフサイズの博多チャーハンセットが新登場（一部店舗限定）。大人に分けてもらうのではなく、自分で選んだ一杯をひとりで食べたいお子さまに大好評です。



スタッフ一同、お買い物の合間などに気軽にお立ち寄りいただける、あたたかい雰囲気の店舗を目指してまいります。今後一風堂では、地方エリアやインバウンド需要に対応した店舗展開、商圏の変化に応じた柔軟な店舗戦略を進めてまいります。力の源グループは、常に変化する食のニーズに応えながら、新たな地域・商圏へのチャレンジと商品・サービスの最適化を図り、「食べる喜び」の発信に努めてまいります。