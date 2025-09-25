こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
一風堂新店、10月は2店舗OPEN！
長野県と宮城県の新規開業ショッピング施設に出店！10/3(金)イオンモール須坂店、10/8(水)イオンモール仙台上杉店がオープンします！
株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根 智之）傘下の「力の源カンパニー」が運営する博多発祥のラーメン店「一風堂」の新店が、2025年10月中に計2店舗オープンします。2025年10月3日（金）には長野県須坂市に「一風堂 イオンモール須坂店」、そして10月8日（水）には宮城県仙台市に「一風堂 イオンモール仙台上杉店」がオープンいたします。「一風堂 イオンモール須坂店」は須坂市内で初の一風堂、「一風堂 イオンモール仙台上杉店」は仙台市内3店舗目の一風堂となります。
両店は各市内に新たに開業するイオンモールのレストラン街にそれぞれオープンします。カウンター席、テーブル席、ボックス席を計40席以上完備した、複数人でもひとりでも気軽に利用しやすい店内です。注文方法は各席に設置されたタブレットから。替玉などの追加注文も、お客様のタイミングで手軽にご注文いただけます。
メニューは、定番ラーメン「白丸元味」「赤丸新味」「からか麺」や、サイドメニューの「博多チャーハン」「博多ひとくち餃子」「明太子ごはん」などをラインアップします。小さなお子さま連れでのご来店も大歓迎。お菓子パック付きの「お子さまラーメンセット」もご用意します。これまでとんこつラーメン（白丸）セットのみだった「お子さまラーメンセット」に、香油と辛みそを追加した赤丸セットと、ハーフサイズの博多チャーハンセットが新登場（一部店舗限定）。大人に分けてもらうのではなく、自分で選んだ一杯をひとりで食べたいお子さまに大好評です。
スタッフ一同、お買い物の合間などに気軽にお立ち寄りいただける、あたたかい雰囲気の店舗を目指してまいります。今後一風堂では、地方エリアやインバウンド需要に対応した店舗展開、商圏の変化に応じた柔軟な店舗戦略を進めてまいります。力の源グループは、常に変化する食のニーズに応えながら、新たな地域・商圏へのチャレンジと商品・サービスの最適化を図り、「食べる喜び」の発信に努めてまいります。
■店舗概要
一風堂 イオンモール須坂店
店名 ：一風堂 イオンモール須坂店（イップウドウ イオンモールスザカテン）
開業日 ：2025年10月3日（金）
住所 ：〒382-8501 長野県須坂市大字福島386番地1 2階
営業時間：11:00～22:00（21:30 L.O.）
席数 ：49席
占有面積：119.68㎡（36.20坪）
駐車場 ：施設の駐車場を利用
店舗ページURL：https://stores.ippudo.com/1164
施設ページURL：https://suzaka.aeonmall.com/
「一風堂 イオンモール仙台上杉店」内観イメージ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼選べる「お子さまラーメンセット」
本件に関するお問合わせ先
広報担当 小栗（Mail：pr@chikaranomoto.com）
関連リンク
一風堂サイト
https://www.ippudo.com
株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根 智之）傘下の「力の源カンパニー」が運営する博多発祥のラーメン店「一風堂」の新店が、2025年10月中に計2店舗オープンします。2025年10月3日（金）には長野県須坂市に「一風堂 イオンモール須坂店」、そして10月8日（水）には宮城県仙台市に「一風堂 イオンモール仙台上杉店」がオープンいたします。「一風堂 イオンモール須坂店」は須坂市内で初の一風堂、「一風堂 イオンモール仙台上杉店」は仙台市内3店舗目の一風堂となります。
両店は各市内に新たに開業するイオンモールのレストラン街にそれぞれオープンします。カウンター席、テーブル席、ボックス席を計40席以上完備した、複数人でもひとりでも気軽に利用しやすい店内です。注文方法は各席に設置されたタブレットから。替玉などの追加注文も、お客様のタイミングで手軽にご注文いただけます。
メニューは、定番ラーメン「白丸元味」「赤丸新味」「からか麺」や、サイドメニューの「博多チャーハン」「博多ひとくち餃子」「明太子ごはん」などをラインアップします。小さなお子さま連れでのご来店も大歓迎。お菓子パック付きの「お子さまラーメンセット」もご用意します。これまでとんこつラーメン（白丸）セットのみだった「お子さまラーメンセット」に、香油と辛みそを追加した赤丸セットと、ハーフサイズの博多チャーハンセットが新登場（一部店舗限定）。大人に分けてもらうのではなく、自分で選んだ一杯をひとりで食べたいお子さまに大好評です。
スタッフ一同、お買い物の合間などに気軽にお立ち寄りいただける、あたたかい雰囲気の店舗を目指してまいります。今後一風堂では、地方エリアやインバウンド需要に対応した店舗展開、商圏の変化に応じた柔軟な店舗戦略を進めてまいります。力の源グループは、常に変化する食のニーズに応えながら、新たな地域・商圏へのチャレンジと商品・サービスの最適化を図り、「食べる喜び」の発信に努めてまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■店舗概要
一風堂 イオンモール須坂店
「一風堂 イオンモール須坂店」外観イメージ
店名 ：一風堂 イオンモール須坂店（イップウドウ イオンモールスザカテン）
開業日 ：2025年10月3日（金）
住所 ：〒382-8501 長野県須坂市大字福島386番地1 2階
営業時間：11:00～22:00（21:30 L.O.）
席数 ：49席
占有面積：119.68㎡（36.20坪）
駐車場 ：施設の駐車場を利用
店舗ページURL：https://stores.ippudo.com/1164
施設ページURL：https://suzaka.aeonmall.com/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一風堂 イオンモール仙台上杉店
「一風堂 イオンモール仙台上杉店」内観イメージ
店名 ：一風堂 イオンモール仙台上杉店（イップウドウ イオンモールセンダイカミスギテン）
開業日 ：2025年10月8日（水）
住所 ：〒760-0068 宮城県仙台市⻘葉区堤通⾬宮町1-1 2階
営業時間：11:00～22:00（21:30 L.O.）
席数 ：43席
占有面積：115.83㎡（35.03坪）
駐車場 ：施設の駐車場を利用
店舗ページURL：https://stores.ippudo.com/1165
施設ページURL：https://sendaikamisugi.aeonmall.com/
開業日 ：2025年10月8日（水）
住所 ：〒760-0068 宮城県仙台市⻘葉区堤通⾬宮町1-1 2階
営業時間：11:00～22:00（21:30 L.O.）
席数 ：43席
占有面積：115.83㎡（35.03坪）
駐車場 ：施設の駐車場を利用
店舗ページURL：https://stores.ippudo.com/1165
施設ページURL：https://sendaikamisugi.aeonmall.com/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■両店の主なメニュー ※画像はすべてイメージです。
▼選べる「お子さまラーメンセット」
株式会社力の源ホールディングスについて
ラーメン店「一風堂」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や、商品開発に関するコンサルティング、食品工場の運営、など食全般にまつわる事業を行うグループです。グループ全体で計306店舗（国内166店舗、海外140店舗）を展開しています（国内：2025年6月末、海外：2025年3月末現在）。「一風堂」は、1985年に福岡の大名で創業し、現在世界15ヵ国・地域に展開。臭みが無くなめらかな豚骨スープと、歯切れの良い細麺の豚骨ラーメンで人気を博しています。子どもたちに食べる喜びを伝える料理体験教室「Child Kitchen」を実施するなど、食育活動にも取り組んできました。キッチンカーを用いた日本各地での「子ども食堂」参加に加え、環境負荷の少ない100%植物由来のラーメンを開発するなど、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動しています。
会社名 ： 株式会社力の源（チカラノモト）ホールディングス （東証プライム 証券コード：3561）
設立 ： 1986年
所在地 ： 〒810-0041 福岡市中央区大名1-13-14 4F
代表者 ： 代表取締役社長 山根 智之
URL ：http://www.chikaranomoto.com
設立 ： 1986年
所在地 ： 〒810-0041 福岡市中央区大名1-13-14 4F
代表者 ： 代表取締役社長 山根 智之
URL ：http://www.chikaranomoto.com
本件に関するお問合わせ先
広報担当 小栗（Mail：pr@chikaranomoto.com）
関連リンク
一風堂サイト
https://www.ippudo.com