DXと独自レベニューマネジメントシステムで日本の“旅の体験”を革新。NBSグループ、関西発『一棟貸しVILLA事業』を本格展開

NBSホテルズ＆リゾーツ株式会社

全国の宿泊施設において総合マーケティング・プロモーション及びオペレーションを手掛けるNBSグループのNBSホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：中島 秀雄）は、『一棟貸しVILLAの運営事業』へ本格参入いたします。本事業の核となるのは、スマートロック等を活用したDXによる無人運営と、独自開発のレベニューマネジメント・システム（RMS）「ANDPLUS」です。

皮切りとして、シティネット株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：石原 直樹）が所有する淡路島のVILLA2施設「BREEZE AWAJI GOSHIKIHAMA」「BREEZE AWAJI KAMAGUCHI」の運営を2025年10月1日より開始いたします。これを機に、関西エリアから日本の新たな旅行体験の創出を目指します。

■事業背景：需要変容とデータが示す、一棟貸しVILLA市場の確かな成長性

BREEZE AWAJI GOSHIKIHAMAから見える美しい夕景

コロナ禍を経て、旅行者の価値観は「プライベートな空間で、気兼ねなく特別な体験をしたい」という方向へ大きくシフトしました。このトレンドを裏付けるように、観光市場は活況を呈しています。2024年の訪日客数は過去最高を記録し、特に大阪府の客室稼働率は75.4%で全国1位となるなど、関西エリアは極めて高い需要を維持しています（※1）。

このような環境下で、プライベート性と体験価値に優れる一棟貸しVILLAは、国内外のファミリー・グループ層の受け皿としてますます存在感を高めています。私たちはこの巨大な市場機会に対し、テクノロジーを活用した新しい運営モデルを投入することで、旅行者と不動産オーナー双方に最大の価値を提供できると確信しています。

（※1 出典：日本政府観光局(JNTO), 観光庁 宿泊旅行統計調査）

・2024年の訪日客数：3,686.99万人

・大阪府の客室稼働率：75.4%（全国1位）

・全国年間稼働率：59.6%

■事業の核となる3つの特徴

1. DXによる完全非対面・無人運営

BREEZE AWAJI KAMAGUCHI 外観

スマートロックを用いたPINコード入室により、待ち時間ゼロのシームレスなチェックインを実現。清掃や遠隔サポート体制も標準化し、人的リソースに依存しない安定した品質と運営効率を両立します。これにより、旅行業界が抱える人手不足という社会課題の解決にも貢献します。

2. 独自RMS「ANDPLUS」による収益の最大化

（イメージ）セルフチェックイン玄関ロック

当社が独自開発したレベニューマネジメント・システム「ANDPLUS」が事業の競争優位性を支えます。RPAによる予約データ自動収集、最大6ヶ月先の需要予測、そしてサイトコントローラーと連携したダイナミックプライシングの自動化により、機会損失を防ぎ、稼働率と客室単価（ADR）の最適化を科学的に実現します。

（参考：ANDPLUSサービスサイト(https://www.andplus-rms.jp/)）

3. 不動産開発と運営のプロによる強力なパートナーシップ

本事業は、魅力的な物件開発に強みを持つシティネット社と、集客・運営のプロである当社がタッグを組むことで、ハードとソフトの両面から最高品質のVILLA体験を創出します。この連携により、遊休資産となっている別荘や邸宅を、収益性の高い宿泊施設へと再生させてまいります。

■今後の展望：テクノロジーで地域資産を輝かせ、観光立国を支える

ルーフトップテラス、サウナ非日常プライベート空間だからこその体験

私たちは本事業を、単なる宿泊事業ではなく、地域の隠れた資産をテクノロジーで輝かせる「不動産テック事業」と位置づけています。関西での拠点拡大に向け、以下のエリアを軸に、地域の景観・文化・食を貸切の自由さで楽しめる拠点を増やし、地域創生に貢献してまいります。

・和歌山・白浜エリア： 関西屈指のビーチ景観と空港アクセスの良さ

・京都・宮津～天橋立エリア： 日本三景を核とした広域観光の拠点性

・滋賀・琵琶湖西岸エリア： 湖のアクティビティと京都からの近接性

・兵庫・淡路島西海岸～南あわじ： 既存施設との連携による面的展開

■運営開始施設 概要

BREEZE AWAJI GOSHIKIHAMA

所在地：〒656-1395 兵庫県洲本市五色町都志707

定員：最大12名（寝室3）

特徴：日本の夕日百選の景色を望むロケーション、バレルサウナ、BBQ設備・ペット備品を完備

URL：https://breeze.fan/details/35/

ダイニングキッチンリビングルーム屋上テラスからの夕景BBQ設備リビングルームからの夕景屋上バレルサウナ

BREEZE AWAJI KAMAGUCHI

所在地：〒656-2334 兵庫県淡路市釜口1872-1

定員：最大12名（寝室3）

特徴：白亜のヴィラ、ルーフトップテラス、サウナ・水風呂

URL：https://breeze.fan/details/kamaguchi/

■会社概要

ヴィラ外観ルーフトップテラスベッドルームリビングルーム敷地内ドッグランBBQ設備完備リビングルーフトップテラス体験ダイニングキッチン

＜運営会社＞

会社名：NBSホテルズ＆リゾーツ株式会社

所在地：大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19 マニュライフプレイス堂島11F

代表者：代表取締役 中島 秀雄

事業内容：宿泊施設の企画、運営、コンサルティング

URL： https://www.nbsh.jp/

＜物件所有者＞

会社名：シティネット株式会社（シティネットホールディングス株式会社）

所在地：兵庫県神戸市中央区加納町4-3-5 三宮御幸ビル4F

代表者：代表取締役 石原 直樹

事業内容：不動産仲介事業、不動産買取再販事業、ツーリズム事業

URL： https://www.citynet-group.jp/

代表者コメント

「テクノロジーの力で、日本の素晴らしい景観という資産を次の世代に繋げたい。オーナー様には安定した収益を、旅行者には心に残る自由な滞在を。私たちの挑戦は、関西から始まります。」

（NBSホテルズ＆リゾーツ株式会社 代表取締役 中島 秀雄）

物件保有者・共同事業パートナー募集

関西（海沿い／琵琶湖沿い／景観良好エリア）での一棟貸しVILLA開発・運営に関心のある物件オーナー様・自治体・デベロッパー・投資家の皆様を募集しています。無人運営×独自RMS「ANDPLUS」で収益最大化と運営効率化を同時に実現。まずはお気軽にご相談ください。

▶ お問い合わせ：[NBSホテルズ＆リゾーツ 公式サイト内 お問い合わせ](https://www.nbsh.jp/contact.php)

TEL：06-6676-8192（平日9:00～18:00）