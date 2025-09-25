MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖËâÆ³¶ñ»Õ¥À¥ê¥ä¡×¡ÖÉþ¾þ»Õ¥ë¥Á¥¢¡×¤Î¿·µ¬¾¦ÉÊ¤ò2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡ª
MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹¿Íµ¤ºî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¦¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¤ò¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ê¥ó¥È¤È¥íー¥½¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£¡ÖËâÆ³¶ñ»Õ¥À¥ê¥ä¡×¡ÖÉþ¾þ»Õ¥ë¥Á¥¢¡×¥·¥êー¥º¤Î¾¦ÉÊ¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×¡Ë¤è¤ê¡¢MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î¿·¾¦ÉÊÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ê¥ó¥È¡×¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¥íー¥½¥óÅ¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥íー¥½¥ó¥×¥ê¥ó¥È¡×¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡ÖËâÆ³¶ñ»Õ¥À¥ê¥ä¤Ï¤¦¤Ä¤à¤«¤Ê¤¤¡¡～º£Æü¤«¤é¼«Í³¤Ê¿¦¿Í¥é¥¤¥Õ～¡×¡ÖÉþ¾þ»Õ¥ë¥Á¥¢¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡¡～º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¹¬Éþ·×²è～¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡ª
¡ãÄÉ²Ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¢£¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
ÈþÎï¤Ê¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤ª¼ê¸µ¤Ë¡ª
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û³Æ200±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛLÈ½ [89¡ß127mm]
¡ÚÁÇºà¡Û¼Ì¿¿»æ
¡¦ÄÉ²Ã¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¡ØËâÆ³¶ñ»Õ¥À¥ê¥ä¤Ï¤¦¤Ä¤à¤«¤Ê¤¤¡¡～º£Æü¤«¤é¼«Í³¤Ê¿¦¿Í¥é¥¤¥Õ～¡Ù¡¡£¹～£±£°´¬¡¢ÈÖ³°ÊÔ
¡¡¡ØÉþ¾þ»Õ¥ë¥Á¥¢¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡¡～º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¹¬Éþ·×²è～¡Ù¡¡£³´¬
¢£²áµîÆÃÅµ¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¥Úー¥Ñー
¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤ÎÆÃÅµ¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û³Æ100±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛA4 [210¡ß297mm]
¡ÚÁÇºà¡ÛÇò¹õÉáÄÌ»æ
¡¦ÄÉ²Ã¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¡ØËâÆ³¶ñ»Õ¥À¥ê¥ä¤Ï¤¦¤Ä¤à¤«¤Ê¤¤¡¡～º£Æü¤«¤é¼«Í³¤Ê¿¦¿Í¥é¥¤¥Õ～¡Ù¡¡£¹～£±£°´¬»þÆÃÅµ¡¢ÈÖ³°ÊÔÆÃÅµ
¡¡¡ØÉþ¾þ»Õ¥ë¥Á¥¢¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡¡～º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¹¬Éþ·×²è～¡Ù¡¡£³´¬»þÆÃÅµ
¢§¾ÜºÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
https://www.fwinc.co.jp/mf-print/
¡ãMF¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï¡ä
¢£Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ê¥ó¥È¡×¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¥íー¥½¥óÅ¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥íー¥½¥ó¥×¥ê¥ó¥È¡×¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡ª
MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ê¥ó¥È¡×¤È¡Ö¥íー¥½¥ó¥×¥ê¥ó¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹Æâ¤Þ¤¿¤Ï¥íー¥½¥óÅ¹Æâ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤Ë¤Æ¡¢10·å¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾¦ÉÊ¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¹ØÆþ¡¦¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ª¶á¤¯¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£²áµî¤ÎÆÃÅµ¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¤âÈÎÇä¡ª
¡Ö²áµî¤ÎÆÃÅµ¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢º£¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¡¢½ñÀÒÈ¯Çä»þ¤ÎÆÃÅµ¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¤¬¾¦ÉÊ¤ËÅÐ¾ì¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¤â¡£º£¤«¤éºîÉÊ¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¡¢²áµî¤ÎÆÃÅµ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÊý¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¢£º£¸å¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤¾¤¯¤¾¤¯ÄÉ²ÃÍ½Äê¡ª
¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸¡¡～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡×¡ÖÈ¬ÃË¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ö½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë ～¶õµ¤ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¥é¥¤¥Õ～¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¡£º£¸å¤â¾¦ÉÊ¤¾¤¯¤¾¤¯ÄÉ²ÃÍ½Äê¡ª
¡ãÈÎÇä¾ðÊó¡ä
¢§¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹Æâ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ê¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://famima-print.family.co.jp/light_novels/mfbooks
¢§¥íー¥½¥óÅ¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥íー¥½¥ó¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¥íー¥½¥ó¥×¥ê¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lawson-print.com/products/categories/mfbooks
¢¨°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´¹ØÆþÊýË¡¤Ï¾åµ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãMF¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë2013Ç¯ÁÏ´©¤Î¥é¥¤¥ÈÊ¸·Ý¥ìー¥Ù¥ë¡£¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸¡¡～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡×¡Ö½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡×¡ÖÈ¬ÃË¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ö¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë ～¶õµ¤ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¥é¥¤¥Õ～¡×¤Ê¤É¿Íµ¤ºîÂ¿¿ô¡£
¡ã¸¢ÍøÉ½µ¡ä
(C)¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹
È¯Çä¸µ¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹
