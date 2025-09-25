グランジュール吉祥寺南が10月1日に新規OPEN！60歳からの暮らしを支えるサービスレジデンス　60歳からのアクティブライフを、この住まいから。

シマダグループ株式会社

シマダグループの一社として介護事業を担う、シマダリビングパートナーズ株式会社（本社：渋谷区、代表：島田 忠）は、2025年10月1日、自立型のサービス付き高齢者向け住宅「グランジュール吉祥寺南」をオープンいたします。尾山台、世田谷船橋、駒沢公園につづく、4施設目の展開です。

数多くの住宅やホテル、介護施設を企画・設計・運営してきた同グループのシナジーにより、機能的かつデザイン性の高い住空間を実現。暮らしの安心や日々の愉しみをご提供する多様なサービスで、60歳からのアクティブライフをサポートいたします。

■ グランジュール吉祥寺南の特徴

【ゆとりの住空間と共用部】

樹木が枝を広げているような天然木の軒や、地域に開かれた透明感のあるエントランスなど、吉祥寺の街に溶け込む美しいデザイン。1Fの共用ラウンジ「庭カフェ」。イベントやサークル活動の場にもなる集いの空間。もちろん一人の時間も愉しめ、自由な時間を満喫できます。6Fの屋上テラス「ソラ庭」。吉祥寺の閑静な街並みと自然を特等席で一望できる憩いの場。園芸やヨガなど、様々な活動に用いることが可能。陽当たりの良い大きなバルコニーを備えた1LDKは、2人入居にも対応可。対面キッチンでお料理中に会話が楽しめる1R。1階、2階住戸はペット飼育可能。お散歩帰りに使える足洗い場も設置。

【安心で快適な暮らしを支える多彩なサービス】

宅配便の手配から生活のご相談まで。細やかに暮らしを支える「健やかナビゲーター」が常駐。（対応時間：9:00-17:00）園芸・料理・ドッグセラピーなど、日々の暮らしに刺激をもたらす、イベントやサークル活動などを実施。隣接する診療所との協力体制により、健康面への配慮も充実。通院が困難な場合、訪問診療の手配も可能。

【グループ連携による付加価値の提供】

近隣の介護施設「ガーデンテラス仙川」と連携。医師の定期訪問・緊急体制も確立。介護が必要になった際は、同社が運営する介護施設「ガーデンテラスシリーズ」へ優先入居可能。シマダグループが運営する全ホテルを割引価格にてご利用可。生活スタイルやニーズに合わせた旅行の提案も。不動産の管理から税金対策など、様々な資産運用のご相談にも対応。

■ 施設概要

【所在地】〒181-0004 東京都三鷹市新川5-18-20

【交通】

・電車：

JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺」駅 バス12分／JR中央線・中央総武線「三鷹」駅 バス16分

京王線「仙川」駅よりバス10分／京王線「調布」駅よりバス21分

・バス：

＜JR・京王井の頭線「吉祥寺」駅＞

‐ 小田急バス「吉03 仙川行」「吉03 新川中央団地行」約12分 →『杏林大学病院前』下車 徒歩2分

‐ 小田急バス「吉04 深大寺行」「吉04 野ヶ谷行」約15分 →『丸池公園入口』下車 徒歩1分



＜JR中央線・総武線「三鷹」駅＞

‐ 小田急バス「鷹54 仙川行」約16分 →『杏林大学病院前』下車 徒歩2分



＜京王線「仙川」駅＞

‐ 小田急バス「吉03 吉祥寺駅中央口行」約10分／「鷹54 三鷹駅行」約10分 →『杏林大学病院前』下車 徒歩2分



＜京王線「調布」駅＞

‐ 小田急バス「鷹61 三鷹駅行」約21分 →『杏林大学病院前』下車 徒歩2分

【敷地面積】901.81平方メートル

【建物面積】1,584.14平方メートル

【開設】令和7年10月1日

【居室】32戸（1R×28、1LDK×4）

【類型】サービス付き高齢者向け住宅

【権利形態】賃借権

【入居条件】60歳以上

【支払方式】月払い方式

【月額利用料金】116,000円～（家賃・共益費・サービス支援費込み）

※部屋タイプにより異なります。入居時に敷金（家賃2か月分）が必要です。

※サービス支援費：1人入居 33,000円／2人入居 44,000円。

＜お問合せ＞

フリーダイヤル：0120-120-788

https://grand-jour.jp/kichijoji/

～運営会社について～

会社名：シマダリビングパートナーズ株式会社

代表取締役社長：島田 忠

本 社：〒151-0053 渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル14階

事業内容：有料老人ホーム・高齢者向け住宅の運営事業、訪問介護・福祉用具貸与事業、保育事業等

電話番号：03-6275-1182

URL：https://shimada-slp.co.jp/

ガーデンテラス尾山台

■ ガーデンテラス https://garden-terrace.jp/

= 東京・神奈川・千葉・埼玉に全16施設展開 =

自宅の心地よさとホテルのおもてなしを実現する介護施設

グランジュール世田谷船橋

■ グランジュール https://grand-jour.jp/

＝ 尾山台・世田谷船橋 ・駒沢公園 =

アクティブライフをサポートする60歳からのサービスレジデンス

施設一覧はこちら :https://garden-terrace.jp/search

【Movie公開】社長が介護現場にこっそり潜入！

介護職員初任者研修も取得した社長の島田忠が、介護のリアルを学ぶため、正体を隠して現場に潜入。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yABcIn9tTWQ ]

シマダグループ株式会社は、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間（とき）」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

介護 × 飲食介護 × ホテル介護 × 旅行事業一覧はこちら :https://shimadahouse.co.jp/business

＜本件に関するメディアからのお問い合わせ先＞

シマダグループ株式会社

ビジョナリー企画部 広報担当：瀧口（たきぐち）

〒151-0053

渋谷区代々木3-22-7新宿文化クイントビル14階

メール press@sh-holdings.co.jp

電話 03ｰ6275ｰ2224