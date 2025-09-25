(株)成和化成　第35回国際化粧品技術者会連盟（IFSCC）学術大会において研究成果をポスターにて3題報告

株式会社成和化成

化粧品原料の研究・製造を行う株式会社成和化成（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：吉岡正人）は、2025年9月15日から18日、フランス・カンヌで開催された国際化粧品技術者会連盟（IFSCC）学術大会にて、スキンケア、ヘアケア、サンケアに関する新しい知見について3題ポスター発表しました。

当社は引き続き、化粧品に関わるさまざまな研究を進め、新しい知見について積極的に世界に発信していきます。

当社研究員による発表の様子

学術大会の概要

IFSCC Congress 2025

・会期： 2025年9月15日（月）～9月18日（木）

・会場： Le Palais des Festivals et des Congres （カンヌ、フランス）

・公式サイト： https://ifscc2025.com/en/

当社発表

・ポスター発表１.

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100162/table/23_1_0070073a09e726d7b05a416203bcfd5b.jpg?v=202509251058 ]

・ポスター発表２.

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100162/table/23_2_c397412bd3bd08dc1f6c3eb7d3229140.jpg?v=202509251058 ]

・ポスター発表３.

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/100162/table/23_3_8264428fa1178a8280b4f448b111f3c2.jpg?v=202509251058 ]

成和化成について

成和化成は、化粧品に配合される成分を開発・製造している化粧品原料メーカーです。社員の約半数が研究に携わる業務を行っており、これまで100種類をこえるオリジナルの化粧品成分を生み出しています。

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@SEIWA_KASEI

iVC（アイブイシー）オリジナルビタミンC誘導体特設サイト：https://seiwakasei.jp/ivc/

美髪成分PPT Instagram＼ヘアケア情報発信中／：https://www.instagram.com/pptbeauty_official/

