(株)成和化成 第35回国際化粧品技術者会連盟（IFSCC）学術大会において研究成果をポスターにて3題報告
化粧品原料の研究・製造を行う株式会社成和化成（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：吉岡正人）は、2025年9月15日から18日、フランス・カンヌで開催された国際化粧品技術者会連盟（IFSCC）学術大会にて、スキンケア、ヘアケア、サンケアに関する新しい知見について3題ポスター発表しました。
当社は引き続き、化粧品に関わるさまざまな研究を進め、新しい知見について積極的に世界に発信していきます。
当社研究員による発表の様子
学術大会の概要
IFSCC Congress 2025
・会期： 2025年9月15日（月）～9月18日（木）
・会場： Le Palais des Festivals et des Congres （カンヌ、フランス）
・公式サイト： https://ifscc2025.com/en/
当社発表
・ポスター発表１.
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100162/table/23_1_0070073a09e726d7b05a416203bcfd5b.jpg?v=202509251058 ]
・ポスター発表２.
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100162/table/23_2_c397412bd3bd08dc1f6c3eb7d3229140.jpg?v=202509251058 ]
・ポスター発表３.
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/100162/table/23_3_8264428fa1178a8280b4f448b111f3c2.jpg?v=202509251058 ]
成和化成について
成和化成は、化粧品に配合される成分を開発・製造している化粧品原料メーカーです。社員の約半数が研究に携わる業務を行っており、これまで100種類をこえるオリジナルの化粧品成分を生み出しています。
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@SEIWA_KASEI
iVC（アイブイシー）オリジナルビタミンC誘導体特設サイト：https://seiwakasei.jp/ivc/
美髪成分PPT Instagram＼ヘアケア情報発信中／：https://www.instagram.com/pptbeauty_official/
【会社概要】
会社名：株式会社成和化成
所在地：〒579-8004 大阪府東大阪市布市町1丁目2-14
代表者：代表取締役 吉岡正人
設立：昭和47年12月4日
URL：https://seiwakasei.jp/
事業内容：化粧品原料の研究開発・製造
※iVC、AminoreactおよびSilasomaは、(株)成和化成の登録商標です。