【第65回シェアシマ商品開発セミナー】調理食品を一段上の美味しさに！ ～冷凍食品・レトルト食品・惣菜に適した風味向上・酸化防止の新素材～

食品の企画開発をサポートする「シェアシマ」を運営するICS-net株式会社（本社：長野県長野市南石堂町1972、代表取締役：小池祥悟）は、食品業界に携わる人のためのオンラインセミナーを定期開催しております。オンラインセミナーの詳細はこちら：https://shareshima.com/seminars(https://shareshima.com/seminars)

■第65回 シェアシマ商品開発セミナー

共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化を背景に、中食市場は年々拡大を続けています。2024年は11兆2,882億円と過去最高を記録し、2030年度には13兆円規模に達すると予測されています。冷凍食品・レトルト食品・惣菜などの調理食品の商品開発においては、利便性だけでなくおいしさと品質保持の両立がますます重要になっています。

本セミナーでは鰹節の肉質感を引き立てる新商品や、酸化安定性・風味保持に優れた新しい抗酸化素材をご紹介。調理食品の「一段上の美味しさ」を実現するヒントをお届けします。

登壇者に直接質問できるQ&Aコーナーも実施します。商品開発の現場で即戦力となる情報を、ぜひこの機会にご活用ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

テーマ：調理食品を一段上の美味しさに！ ～冷凍食品・レトルト食品・惣菜に適した風味向上・酸化防止の新素材～[表: https://prtimes.jp/data/corp/42412/table/122_1_9895cf3432d99de66a57a1987916f9cb.jpg?v=202509251058 ]プログラム

１.『かつお節調味料「だししるべK-濃かつお」のご紹介及び食品開発展2025出展のお知らせ』

登壇企業：宝酒造株式会社

新商品かつお節調味料「だししるべK-濃かつお」をご紹介します。当社のアルコール抽出技術に加え、独自製法によりかつお節の肉質感を増強！自然なかつお節風味が際立つ当社初ラインナップの「肉質感強化タイプ」です。

また10月に開催される食品開発展2025に出展！当社ブースの「見どころ」をご紹介します。

２.『美味しさ・風味を持続。「新・抗酸化素材」で冷凍・レトルト食品の風味劣化を防ぐ』

登壇企業：不二製油株式会社

独自技術「FST」により生まれた「新・抗酸化素材」の効果や活用例についてご紹介します。酸化安定性と風味保持に優れており、冷凍食品やレトルト食品など風味変化の影響を受けやすい幅広い食品の風味維持／改良に役立ちます。

３.『環境配慮型素材・冷食向け容器ご提案とご紹介』

登壇企業：廣川株式会社

１.廣川株式会社ご案内

２.環境配慮素材各種素材の紹介

３.ぴったりを仕立てる、形状のご提案（冷食メーカー様への提案品）

４.Reeepご紹介

関連記事：リサイクル性に優れた高機能紙製函トレイ【廣川】(https://shareshima.com/info/353989849344)

「シェアシマ」について

詳細を見る :https://shareshima.com/seminars/20251008

シェアシマは、「その原料シェアしませんか？」をサービス名の由来とした、食品開発をサポートするWEBプラットフォームです。食品原料のサプライヤーとバイヤーが集うWeb原料検索サービスからスタートし、商品開発に役立つ情報を提供する「シェアシマセミナー」、商品を製造したい人と工場をつなげる「シェアシマOEM」、商品情報をWeb上に集めたデータベース「シェアシマ製品情報サーチ」、未利用原料の出品や商品化を支援する「アップサイクル・フード」の他、食品業界に携わる方へ向けて情報発信をしております。会員数は5,000名を突破（2025年3月時点）。食品業界のお困りごとを解決することでサプライチェーン変革を起こし、業務効率化や食品ロス削減に貢献します。

本社所在地：長野県長野市南石堂町1972

代表者：代表取締役 小池祥悟

設立：2017年8月21日

事業内容：Webプラットフォーム「シェアシマ」運営事業（原料検索サービス、メディア、製品データべ―ス、OEMマッチング、セミナー、アップサイクル・フード事業）、食品輸入商社事業

Webサイト：https://www.ics-net.com

E-mail・pr@ics-net.com