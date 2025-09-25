特撮ドラマシリーズ「牙狼＜GARO＞」純金＆１８金フィギュア、限定発売決定！

株式会社ニッポン放送プロジェクト


株式会社ニッポン放送プロジェクトは、特撮ドラマ「牙狼＜GARO＞」に登場する黄金騎士ガロの純金フィギュアと18金フィギィアを2025年10月3日より発売いたします。


2005年の放送開始以来、斬新な映像美とダークな世界観で多くのファンを魅了してきた「牙狼＜GARO＞」。今回、シリーズ20周年を記念して、その象徴である「黄金騎士ガロ」を、純度99.9％の純金と18金で再現。


熟練の職人が一体ずつ丹念に仕上げることで、ガロの雄姿を出来る限り細部まで再現した、黄金の輝きと緻密な造形美を併せ持つ逸品が誕生しました。


本商品は、コレクターズアイテムとしての価値は勿論、資産性も兼ね備えた希少なアイテムです。


数量限定となりますので、お早めにお申込みください！



【商品概要】


１.商品名／20周年記念　牙狼＜GARO＞純金フィギュア


素材・重量（約）／純金（K24）20ｇ


サイズ（約）／・純金フィギュア：高さ約40ｍｍ


　　　　　　　・展示ケース：74×74×112ｍｍ


販売価格／1,098,900円（税込）


　　　（税抜999,000円+消費税99,900円）


発売数／限定20体


※シリアルナンバー入り（シリアルナンバーはお選びいただけません）


※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。




２.商品名／20周年記念　牙狼＜GARO＞18金フィギュア


素材・重量（約）／18金　14ｇ


サイズ（約）／・18金フィギュア：高さ約40ｍｍ


　　　　　　　・展示ケース：74×74×112ｍｍ


販売価格／660,000円（税込）


　　　（税抜600,000円+消費税60,000円）


発売数／限定50体


※シリアルナンバー入り（シリアルナンバーはお選びいただけません）


※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。









□特製展示ケース（監修中）



□フィギュア用特製BOX（監修中）

□特製展示ケース＆特製BOX（監修中）


予約受付／１.20周年記念展示会「牙狼＜GARO＞２０周年 魔戒録」先行予約


　　　　　会期：2025年10月3日（金）～2025年10月26日（日）


　　　　　場所：西武渋谷店モヴィーダ館6・7階特設会場（東京都渋谷区宇田川町21-1）


　　　　　開催時間：11:00～21:00（最終入場20:30）


　　　　　https://www.ticketport.co.jp/lp/garo20th_makairoku/


　　　　　※お申込詳細は展示会会場でご確認ください。


　　　　　２.一般予約受付


　　　　　2025年10月27日（月）10：00～


　　　　　〇ニッポン放送ラジオリビングWEBサイト　https://www.jolf-p.jp(https://www.jolf-p.jp/)


　　　　　〇電話予約　0120-1242-37（受付時間：午前10時～午後6時（土・日は除く））


お届け／受注生産商品のため、お申込み後約3ヶ月前後



※商品は監修中のため、画像はすべてイメージです。



☆「牙狼＜GARO＞」とは


2005年よりテレビ東京系列にて放送スタートしたテレビドラマ「牙狼＜GARO＞」。
この世の闇に潜む魔獣”ホラー“を狩ることを宿命付けられた魔戒騎士たちの活躍を描くシリーズ。
ダークで独特な世界観、VFX技術を駆使した映像、ダイナミックなアクションシーンが魅力の大人向けアクションドラマで、劇場版のほか、スペシャルドラマやスピンオフ作品、アニメ作品、そして玩具、ゲームなどにも派生し、展開を続けている。