特撮ドラマシリーズ「牙狼＜GARO＞」純金＆１８金フィギュア、限定発売決定！

株式会社ニッポン放送プロジェクト

株式会社ニッポン放送プロジェクトは、特撮ドラマ「牙狼＜GARO＞」に登場する黄金騎士ガロの純金フィギュアと18金フィギィアを2025年10月3日より発売いたします。

2005年の放送開始以来、斬新な映像美とダークな世界観で多くのファンを魅了してきた「牙狼＜GARO＞」。今回、シリーズ20周年を記念して、その象徴である「黄金騎士ガロ」を、純度99.9％の純金と18金で再現。

熟練の職人が一体ずつ丹念に仕上げることで、ガロの雄姿を出来る限り細部まで再現した、黄金の輝きと緻密な造形美を併せ持つ逸品が誕生しました。

本商品は、コレクターズアイテムとしての価値は勿論、資産性も兼ね備えた希少なアイテムです。

数量限定となりますので、お早めにお申込みください！

【商品概要】

１.商品名／20周年記念 牙狼＜GARO＞純金フィギュア

素材・重量（約）／純金（K24）20ｇ

サイズ（約）／・純金フィギュア：高さ約40ｍｍ

・展示ケース：74×74×112ｍｍ

販売価格／1,098,900円（税込）

（税抜999,000円+消費税99,900円）

発売数／限定20体

※シリアルナンバー入り（シリアルナンバーはお選びいただけません）

※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。

２.商品名／20周年記念 牙狼＜GARO＞18金フィギュア

素材・重量（約）／18金 14ｇ

サイズ（約）／・18金フィギュア：高さ約40ｍｍ

・展示ケース：74×74×112ｍｍ

販売価格／660,000円（税込）

（税抜600,000円+消費税60,000円）

発売数／限定50体

※シリアルナンバー入り（シリアルナンバーはお選びいただけません）

※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。

□特製展示ケース（監修中）□フィギュア用特製BOX（監修中）□特製展示ケース＆特製BOX（監修中）

予約受付／１.20周年記念展示会「牙狼＜GARO＞２０周年 魔戒録」先行予約

会期：2025年10月3日（金）～2025年10月26日（日）

場所：西武渋谷店モヴィーダ館6・7階特設会場（東京都渋谷区宇田川町21-1）

開催時間：11:00～21:00（最終入場20:30）

https://www.ticketport.co.jp/lp/garo20th_makairoku/

※お申込詳細は展示会会場でご確認ください。

２.一般予約受付

2025年10月27日（月）10：00～

〇ニッポン放送ラジオリビングWEBサイト https://www.jolf-p.jp(https://www.jolf-p.jp/)

〇電話予約 0120-1242-37（受付時間：午前10時～午後6時（土・日は除く））

お届け／受注生産商品のため、お申込み後約3ヶ月前後

※商品は監修中のため、画像はすべてイメージです。

☆「牙狼＜GARO＞」とは

2005年よりテレビ東京系列にて放送スタートしたテレビドラマ「牙狼＜GARO＞」。

この世の闇に潜む魔獣”ホラー“を狩ることを宿命付けられた魔戒騎士たちの活躍を描くシリーズ。

ダークで独特な世界観、VFX技術を駆使した映像、ダイナミックなアクションシーンが魅力の大人向けアクションドラマで、劇場版のほか、スペシャルドラマやスピンオフ作品、アニメ作品、そして玩具、ゲームなどにも派生し、展開を続けている。