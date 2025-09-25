女性向け転職サイト『SHEHUB（シーハブ）』運営の株式会社ドットアイ、「APT Women」第10期に採択

【社会で“活躍”する女性を増やす】女性向け転職プラットフォーム『SHEHUB（シーハブ）』運営の株式会社ドットアイ、東京都女性ベンチャー成長促進事業「APT Women」第10期に採択

株式会社ドットアイ（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長：大粼 恵理子）は、女性のキャリア支援プラットフォーム『SHEHUB（シーハブ）』を展開する当社が、東京都主催の女性ベンチャー成長促進事業「APT Women（アプト ウィメン）」第10期プログラムに採択されたことをお知らせいたします。

今回の採択を通じて、これまで取り組んできた挑戦をさらに前進させる大きな機会をいただけたと考えております。

APT Womenとは

APT Women（Acceleration Program in Tokyo for Women）は、女性起業家・女性経営者のスケールアップを支援する、東京都主催の成長促進プログラムです。講義・個別メンタリング・ネットワーキングを通じ、事業の加速を後押しします。

これまでに280社を採択し、総計約242億円の資金調達や900件以上の大企業連携など数多くの成果を生み出してきた、日本最大規模の女性起業家支援プログラムです。

▶︎ 公式サイト：https://apt-women.metro.tokyo.lg.jp/

SHEHUB（シーハブ）について

『SHEHUB』は、女性が自分に合った職場を安心して選べるようにするための、口コミ・データ・相談を統合したキャリア支援プラットフォームです。

企業ごとに「年収」「残業時間」「有休取得率」「女性管理職比率」「産休・育休制度」「昇進の公平性」など、女性に特化した12項目のデータを整理・掲載。さらに、実際に働いた女性たちのリアルな口コミを集めることで、求人広告や企業PRでは見えにくい“現場の実態”を把握できる仕組みを提供しています。

リリースからわずか3ヶ月で1万件、その後5ヶ月で3万件を突破し、全国の働く女性の“ホンネ”が蓄積されています。これにより、女性が直面するキャリア上の不安を可視化し、ミスマッチのない転職・キャリア形成を後押ししてきました。







女性が直面する課題に寄り添う『SHEHUB』

働く女性たちが抱える悩みは多岐にわたります。

「育児と仕事の両立が難しい」「昇進のタイミングが遅い」「女性の管理職が少なく相談相手がいない」「男性と同等の評価が得られない」など、キャリア形成を阻む壁はいまだに存在します。

『SHEHUB』は、こうした課題に寄り添い、実際に働いた女性の声やデータを可視化することで、納得感あるキャリア選択を後押しします。広告ベースではなく“リアルな声”に基づくため、ミスマッチのない転職を実現します。

理念と社会課題への想い

日本における女性管理職比率は依然として約1割にとどまり、政府が掲げる「30％」の目標には大きな隔たりがあります。さらに、平均的な昇進時期が出産・育児と重なることで、キャリアを継続する難しさが構造的な課題となっています。

SHEHUBは、こうした社会的な壁や情報格差に正面から向き合い、女性が「誰かの正解」ではなく自分自身の納得でキャリアを選べる社会の実現を目指しています。

透明性ある情報と安心できる相談の場を通じて、一人でも多くの女性が自分らしいキャリアを築けるよう支援していくことが、私たちの理念であり使命です。

プラットフォームの主な機能・特徴

1. 女性向け12指標で企業比較

年収、残業時間、有休取得率、産休・育休、復職支援、女性管理職比率など、女性に直結する12の指標で企業を横断比較できます。

2. “ホンネ”が集まる口コミ機能

実際に働いた女性たちの口コミを収集。広告に依存せず、一次情報を掲載することで、転職後のミスマッチを防ぎます。

3. SHEHUBエージェント（相談窓口）

「転職か」「現職継続か」「スキルアップか」といった悩みに対して、専門アドバイザーが寄り添い、“転職一択”にしない意思決定をサポートします。

4. 公共データとの接続

経済産業省が選定する「なでしこ銘柄」など、公的データも統合。口コミと客観指標を組み合わせ、企業を多角的に理解できます。

代表コメント（株式会社ドットアイ 代表取締役 大粼 恵理子）

この度「APT Women」第10期プログラムに採択いただき、大変光栄です。

私はこれまで、結婚・出産・キャリアの狭間で悩む多くの女性の声を聞き、情報不足や環境格差がキャリア選択の大きな壁になっていると実感してきました。SHEHUBを通じ、透明性ある情報と安心できる相談の場を提供し、一人でも多くの女性が“自分らしいキャリア”を築ける社会を実現したいと考えています。

今回のプログラムでの学びとネットワークを力に変え、日本発の女性キャリア支援モデルを世界へ広げていきたいと思います。

会社概要

会社名：株式会社ドットアイ

代表者：代表取締役 大粼 恵理子

設立：2024年

所在地：〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目5番20号 東京建物八重洲さくら通りビル 三階

事業内容：女性向け転職プラットフォーム『SHEHUB（シーハブ）』の企画・運営

公式サイト：https://doti.co.jp/

サービスサイト：https://shehub.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ドットアイ 広報担当

E-mail：info@doti.co.jp