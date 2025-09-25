こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Audi A3 Sportback/Sedan、一部仕様アップデート
アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、2025年9月25日より下記の価格改定を実施します。今回の改定は以下の仕様変更に加え原材料費・輸送費等の高騰に対応するものです。
主なアップデート：
Audi A3 Sportback/Sedan（RS 3 / S3を含む）全モデル共通アップデート：
› フロントクロストラフィックアシスト
› スワーブアシスト／ターンアシスト
Audi A3 Sportback/Sedan（RS 3 / S3除く）全モデル共通アップデート：
› スマートフォンインターフェース * Audi RS 3 / S3は、以前より標準装備
Audi RS 3 Sportback/SedanならびにAudi S3 Sportback/Sedan共通アップデート：
› パークアシスタントプラス
› サラウンドビューカメラ
Audi RS 3 Sportback/Sedanアップデート：
› バーチャルコックピットプラスRSデザイン
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
