Audi A3 Sportback/Sedan、一部仕様アップデート

アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、2025年9月25日より下記の価格改定を実施します。今回の改定は以下の仕様変更に加え原材料費・輸送費等の高騰に対応するものです。

主なアップデート：
Audi A3 Sportback/Sedan（RS 3 / S3を含む）全モデル共通アップデート：
›　フロントクロストラフィックアシスト
›　スワーブアシスト／ターンアシスト

Audi A3 Sportback/Sedan（RS 3 / S3除く）全モデル共通アップデート：
›　スマートフォンインターフェース * Audi RS 3 / S3は、以前より標準装備

Audi RS 3 Sportback/SedanならびにAudi S3 Sportback/Sedan共通アップデート：
›　パークアシスタントプラス
›　サラウンドビューカメラ

Audi RS 3 Sportback/Sedanアップデート：
›　バーチャルコックピットプラスRSデザイン






