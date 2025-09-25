オタフクソース株式会社（本社：広島市西区、代表取締役社長：佐々木 孝富）は、10月10日の「お好み焼の日」を機にお好み焼に親しんでいただきたいと、東京都渋谷でVRお好み焼体験イベント『オコノミッション』を開催します。

当社では、お客様にお好み焼を「つくる」「食べる」体験をしていただくことで、「その楽しさやおいしさを伝えたい」と取り組んでいます。今回のイベントはVR技術を活用してお好み焼の魅力を体験していただく、当社初の試みです。デジタルで再現できない「香り」は、当社社員が会場内でお好み焼を焼いてアナログに演出し、そのお好み焼は試食していただきます。

五感で楽しみながらイマジネーションを膨らませ、新しいお好み焼の楽しみ方を体験していただけることを願っています。

開催概要

日 時

2025年10月10日（金）～10月13日（月・祝）11:00～19:00（最終日は18:00まで）

会 場

渋谷スクランブルスクエア1階イベントスペース

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号（渋谷駅直結・直上）

内 容

①VR体験（約3分）

架空のテッパンシティで「空中に浮かぶ食材を集め、お好み焼をつくる」お好み焼士のミッションに挑戦

②プチおこ（一口サイズのお好み焼）の試食

定 員

VR体験1回につき6席

対 象

10歳以上

お好み焼の日とは

鉄板やホットプレートでお好み焼を焼くときにジュージュー(10・10)とおいしく音を立てることと、みんなでホットプレートを囲んで食べる様子が輪(10の0)になっているように見えることから制定しました。





取材にお越しいただける際は事前にご一報くださいますようお願いいたします。