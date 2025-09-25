こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
地域の皆さまに愛されるお店に！「アカチャンホンポ 池袋東武店」2025年10月23日（木）にオープン！
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区https://www.akachan.jp）は、東京都豊島区にある「東武百貨店 池袋本店」内に、『アカチャンホンポ 池袋東武店』を2025年10月23日（木）オープンいたします。
「東武百貨店 池袋本店」は池袋駅西口直結と利便性が高く、生活に密着した百貨店です。
その中にオープンする『アカチャンホンポ 池袋東武店』は、コンパクトな店内に、妊娠・出産・子育てに役立つアイテムを厳選してご用意しています。
オープンを記念いたしまして記念特典を実施いたします。
アカチャンホンポは地域の皆さまに愛されるお店を目指し、子育て環境の変化や多様化する生活スタイルに合わせて、「赤ちゃんのいる暮らし」をサポートしてまいります。
■オープン記念特典
オープン記念特典として、 10月23日（木）～10月26日（日）の期間にお買上げいただいた方に「水99％Super 手口まわりウェットティッシュ（30枚入）」をプレゼントいたします。
（各日先着500名様限定 ※1家族様1点限り）
さらに10月23日（木）～11月3日（月・祝）の期間中、税込50,000円以上のベビーカー・チャイルドシート・ベビーラックのいずれかをご購入の方へ「水99％Super 新生児からのおしりふき 90枚×16個」をプレゼントいたします。
■アカチャンホンポの会員登録でお得
入会費・年会費無料のポイント・アプリ会員にご登録いただくと、さまざまな特典があります。
アプリ登録でお得な情報やクーポンを受け取ることができます。
また、出産予定日をご登録いただいたお客さまには、出産育児に役立つサンプルセット＆マタニティマークキーホルダーをプレゼントいたします。
■店舗概要
https://digitalpr.jp/table_img/2976/118664/118664_web_1.png
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
本件に関するお問合わせ先
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
関連リンク
赤ちゃん本舗
https://www.akachan.jp/
オンラインショップ
https://shop.akachan.jp
