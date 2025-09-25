アートホテル大阪ベイタワー SARAS ART GALLERY 自由な感性で描く作品が心を「テラス」





アートホテル大阪ベイタワー（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：守屋浩二、以下当ホテル）2階アートスペース「SARAS ART GALLERY（サラスアートギャラリー）」では、 2025年 10月2日（木）から12月25日（木）まで、一般社団法人暮らしランプの皆様によるグループ展「テラス ―暮らしの少し先が明るいとホッとするー」を開催いたします。

SARAS ART GALLERY では“SYMPATHY（シンパシー）”をコンセプトに人と共鳴するスペースとして、さまざまなアート作品を展開。本展では就労継続支援や生活介護事業所などの福祉施設を運営する一般社団法人暮らしランプに所属する13名が日々の制作活動の中で自由奔放に描いた20点を超える作品を展示いたします。会期中には一部の展示作品をパッケージにプリントしたドリップバッグコーヒーをアートギャラリー前にて販売*。就労支援の一環として豆のピッキング作業や焙煎を行う同施設こだわりのコーヒーとともにお気に入りの作品をご自宅でお楽しみいただけます。さらに今回は当ホテル2階SARAS CAFE ＆ BRASSERIEで提供しているオリジナルコーヒーをコラボドリップバッグとして販売いたします。

肌寒さが始まる季節にぴったりな心温まる作品の数々をぜひお近くでご覧ください。

*ドリップコーヒーの販売日は暮らしランプ様Instagramよりご確認ください

【展示概要】

■企画名 ：「テラス ―暮らしの少し先が明るいとホッとするー」

■展示・作品メッセージ：

私たち『暮らしランプ』は、〝暮らしの少し先が明るいとホッとする〟という想いを大切に活動しています。

作品づくりもそのひとつ。絵の具や糸、粘土など、さまざまな素材を使いながら、それぞれの作家が自分らしい物語を形にしています。今回の展示会では、メインアートとして青いクジラが中央を彩ります。大海原を自由に泳ぐクジラのように、作家たちも自由に、のびのびと創作活動に取り組んでいます。

障がいのある・なしに関わらず、作品を通して人とつながり、新しい発見や小さな成長が生まれる――そんな場を目指しています。一つひとつの作品には、日々の暮らしをちょっと豊かにしてくれるヒントが隠れています。

これからも、創るよろこびを灯し続けながら、また照らし続けながら、笑顔を絶やさない環境づくりを大切に活動していきたいと思います。

今回、アートホテル大阪ベイタワー「SARAS ART GALLERY」で初めてのお披露目となります。忙しい毎日から少しだけ離れて、ホッとできる時間を過ごしていただけたらうれしいです。

※過去の展示様子









■出展作家：一般社団法人暮らしランプの皆様

■SNS・お問い合わせ：

・ウェブサイト https://kurashi-lamp.or.jp/

・Instagram https://www.instagram.com/kurashilamp/

【展示期間】2025年10月2日(木)～12月25日(木) ※入場無料、ご自由にご覧いただけます

【展示場所】SARAS ART GALLERY（サラスアートギャラリー） アートホテル大阪ベイタワー2階

“SYMPATHY（シンパシー）”をコンセプトに、人と共鳴することを目的としたアートスペース。新たなアートに触れて、日常生活で埋もれてしまった感情や感覚を呼び覚ましてくれる作品を2～3ヶ月毎にテーマを変えて展示。

アートホテル大阪ベイタワー公式ウェブサイト：https://www.osaka-baytower.com/

SARAS ART GALLERY公式ウェブサイト：https://saras-deli-pastry.com/gallery/

