株式会社三井不動産ホテルマネジメント、日本赤十字社より「社長感謝状」を受章

株式会社三井不動産ホテルマネジメント（本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉山 亮）は、日本赤十字社より「社長感謝状」を受章いたしました。

この表彰は、当社が実施した復興支援活動に加え、多くのお客さまからの温かいご支援とご協力による募金が高く評価されたことによるものです。

皆様からのご理解とご協力に、心より御礼申し上げます。











■当社の取り組み

当社では、全国で運営する全国の「ザ セレスティンホテルズ」「三井ガーデンホテルズ」「sequence」にて令和6年能登半島地震の復興支援を目的とした「寄付付き宿泊プラン」の販売に加え、「大船渡市赤崎町林野火災」などの大規模災害発生時には、全国のホテルにて義援金活動を開始し、被災地域への支援を実施してまいりました。

活動実績: https://www.mitsuifudosan-hotelmanagement.com/sustainability/#anc-3-3( https://www.mitsuifudosan-hotelmanagement.com/sustainability/#anc-3-3 )

■「社長感謝状」とは

日本赤十字社がその活動資金に対して、継続的かつ一定額以上の寄付を行った個人・法人に対して贈呈する表彰です。特に「金色有功章」受章後、さらに累計50万円以上の寄付を行った場合に、寄付者の意向を確認の上で授与されるものです。









今後も当社は、ホテルを通じた社会貢献活動を継続し、地域社会の持続的な発展に寄与してまいります。





