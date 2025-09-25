Find Your Sky in HANEDA ～おいしい庄内、いただきます～
ANAあきんど株式会社（代表取締役社長：原 雄三、本社：東京都中央区、以下「ANAあきんど」）は、日本空港ビルデング株式会社（代表取締役社長：田中 一仁、本社：東京都大田区、以下「日本空港ビルデング」）、庄内空港利用振興協議会（会長：皆川 治）と連携し、羽田空港から庄内空港への乗り継ぎの利便性と庄内地域の魅力のPR、おいしい庄内空港ファンクラブの訴求を通じて当圏域エリアへの送客と庄内空港のさらなる利用促進を図るため、羽田空港第2ターミナルにて地域を体感できるイベント「Find Your Sky in HANEDA」を開催いたします。
本イベントは、地域の魅力を体感できる仕掛けで「行ってみたい」「もっと知りたい」「この地域のここが好き！」という気持ちを喚起し、交流人口・関係人口拡大に貢献する事業として実施いたします。
「Find Your Sky in HANEDA ～おいしい庄内、いただきます～」と題し、庄内地域の特産品販売をはじめ、地酒や庄内産フルーツなどの振る舞い、酒田舞娘の演舞と記念撮影、出羽三山の山伏法螺貝吹き体験、鶴岡天神祭でお酒を振る舞う「化けもの」や山形県および庄内空港のマスコットキャラクターの登場など、魅力溢れる体験型企画もご用意いたします。「つや姫10kg」が当たるお楽しみカプセルトイ抽選会も実施します。
庄内産シャインマスカット 酒田舞娘 出羽三山の山伏
※画像は全てイメージです
＜イベント概要＞
実施日時 ：2025年10月11日（土）～12日（日）
実施時間 ：10:00～17:00
※混雑時には入場規制を行う場合がございます。
場所 ：羽田空港第2ターミナル 5F屋内展望フロア FLIGHT DECK TOKYO
アクセス ：電車でお越しの場合は京急線「羽田空港第1・第２ターミナル」駅、 東京モノレール「羽田空
港第2ターミナル」駅直結。
エレベーターかエスカレーターで5Fへお進みください。
＜イベントの主な内容＞
■体験・展示エリア（体験料：無料）
・クラネタリウムづくり～空港にクラゲ大水槽を作ろう～
世界のクラゲを常時約80種展示する「クラネタリウム」で有名な加茂水族館。
ブースでは折り紙でクラゲを作ってボードに飾れるクラゲ折紙体験を実施いたします。
また、色塗りをしニックネームを付けていただいたオリジナルのクラゲカードを庄内空港のデジタルサイ
ネージに泳がせます。
・庄内空港オリジナル缶バッチづくり
庄内空港をイメージしたデザインの缶バッチづくりをお楽しみいただきます。
・キッズ用パイロット・客室乗務員制服試着体験とANA SHONAI BLUE Ambassadorとの記念撮影
＜日時＞10月11日（土）10月12日（日）共通 13:00～（約1時間）
提供対象：子供（30名） ※12:00～整理券を配布
・酒田舞娘の演舞と記念撮影
＜日時＞10月11日（土）12:00～、15:00～（各回約1時間）
・出羽三山の山伏の法螺貝吹き体験と記念撮影
＜日時＞10月12日（日）12:00～、15:00～（各回約1時間）
・山形県と庄内空港のマスコットキャラクターとの写真撮影会
＜日時＞10月11日（土）10月12日（日）共通
ペロリン 10:00～、16：00～ まめうさ16：00～（各回約30分）
・江戸時代から伝わるつるし飾り「傘福」の展示
・荘内神社の花手水の展示
季節のお花を手水に飾って神社を彩る「花手水」を羽田空港で再現します。
※画像は全てイメージです
■庄内空港利用促進エリア
・庄内地域の魅力ある観光情報や羽田-庄内線の乗り継ぎ利便性の紹介
・羽田空港と庄内空港をスポットとした、庄内空港内のテナントクーポンが当たるデジタルスタンプラリー
・庄内地域の名産品が当たるカプセルトイ抽選会！（１等つや姫10kg）
イベント開催中に「おいしい庄内空港ファンクラブ」のLINEからお友達登録（即日入会可）してアンケ
ートにお答えいただくとカプセルトイを回せる抽選会を開催します。
※「おいしい庄内空港ファンクラブ」についてはこちら
※画像は全てイメージです
■地域の魅力発信エリア
・多彩な“食”に恵まれた「食の都庄内」の情報発信
・試飲・試食コーナー（なくなり次第終了）
*鶴岡天神祭「化けもの」による庄内地域の地酒のふるまい
（先着800杯/日）10:00～
*旬の「庄内産シャインマスカット」の試食
（先着100名/日）11:00～
*新米と庄内地方名産「だだちゃ豆」を炊き込んだ「だだちゃ豆ご飯」の試食
（先着100名/日）14：00～
・ANA SHONAI BLUE Ambassadorによる庄内産ワインのPR
ANAの現役客室乗務員を続けながら、2021年から庄内地域に移住し、庄内地域の地域創生・魅力発信業
務を行っているANA SHONAI BLUE Ambassador。イベントでは庄内地域の事業者と共同開発した庄内産
ワインの紹介と共に、庄内地域の魅力を発信いたします。
・物販コーナー（庄内名産品マルシェ）
*庄内地域の名産品の販売
*ANA SHONAI BLUE Ambassador共同開発の庄内産ワインの販売
*だだちゃ豆を原料にした「だだちゃエール」の販売
※画像は全てイメージです
※イベント内容や時間は予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
※酒田舞娘の演舞中は混雑緩和の為、各ブースでのご案内を一時休止させていただく場合がございます。
ANA あきんどと日本空港ビルデングは、庄内空港利用振興協議会と連携し、今後も交流人口・関係人口の拡大を目指し、活気ある地域づくりに貢献してまいります。
以上