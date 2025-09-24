dung beetle × 38explore 、新作LEDランタン「38-kT “OKIBI”」発表

Broccoliii's design Office

Broccoliii's design Office（代表：岡部貴充、所在地：埼玉県戸田市喜沢）は、アウトドアライフスタイルブランド dung beetle 名義で、株式会社３８研究所（所在地：茨城県牛久市島田町） との共同開発による新作LEDランタン 「38-kT “OKIBI”」 を発表します。

38-kT “OKIBI” dung beetle × 38explore

本製品は、2025年9月27日（土）・28日（日）に三重県いなべ市役所で開催されるアウトドアイベント「OUTBURN 2025 INABE AUTUMN」にて初披露されます。

38-kT “OKIBI”は「38灯のやわらかな光を、炭の残り火のように見せられないか」── という着想から生まれ、光の「質」と「雰囲気」に徹底的にこだわりました。点灯すると熾火テクスチャとブロンズ色のグローブが緩やかに広がる光を生み出し、まるで焚き火のそばにいるような落ち着きを演出します。

製品特徴

photo by Camp Shop Lanternphoto by Camp Shop Lantern

仕様

・熾火テクスチャ：赤く息づく熾火の光層

・ブロンズグローブ（リブレス）：落ち着きのあるアンバーグロウな光

・ゴールドメッキリフレクター：琥珀色を帯びた光の拡散

・赤錆アイアン仕上げ：赤錆がにじむインダストリアルな質感と重厚感

製品スペック

※加工等がありますため、あくまでも38-kTのオリジナル製品スペックです

【製品名】

38-kT “OKIBI” dungbeetle x 38explorer

【商品寸法】

長さ 5cm x 幅 4cm x 高さ 10.2 cm

【電池種別】

リチウムイオン

【商品重量】

115g

【スペック】

H102mm Φ42mm 重量100g（18650 3350mah バッテリー込み）

【輝度】

200ルーメン（lm）

【生活防水】

防水性能は生活防水。 水没など圧力のかかる耐水性能はありません。

【充電形式】

USB type-cを搭載した充電ポート / 5V 0.5A入力 / 充電池は18650リチウムイオン電池

【点灯時間】

「Hight」モードでは約9時間点灯。「Low」モードでは約168時間点灯。

価格希望小売価格

12,800円（税込）

インフルエンサーレビュー

本発表にあたり、アウトドア業界で活躍する2名から製品レビューをいただきました。

Camp Shop Lantern 代表 富田満也 氏

Instagram：https://www.instagram.com/campshop_lantern/

"OKIBI"という名前の通り、熾火のように光るアンバー色が美しいです。まるで鉄が錆びたようなインダストリアルな質感と、炭をイメージしたデザインがマッチして、今までに無い38灯に仕上がっています。

BEEL TOKYO 代表 下山忍 氏

Instagram：ht(https://www.instagram.com/shimoncamp/)tps://www.instagram.com/shimoncamp/(https://www.instagram.com/shimoncamp/%E3%81%82%E3%81%AE%E7%B5%B6%E5%93%81%E7%81%AB%E9%8D%8B%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8Bdung)

あの絶品火鍋ペーストを販売しているdungbeetleと38研究所から激シブなコラボ38灯が誕生と聞いてワクワクしました。実際にキャンプで使用してみましたが、心が落ち着く熾火をイメージしてて、メインランタンでは出せない優しい灯火は夕方からのキャンプシーンを素敵な空間にしてくれます。

今後の展開

38-kT “OKIBI”は、「OUTBURN 2025 INABE AUTUMN」での初披露を皮切りに、全国のアウトドアショップおよびオンラインストアでの販売を予定しています。dung beetleは本製品を通じて認知拡大と卸先の開拓を進め、アウトドアカルチャーの横のつながりを広げてまいります。製品にご興味のある方には貸出対応も可能です。ぜひお問い合わせください。



イベント情報

イベント参加ブランド ロゴ一覧イベントフロアマップ

「OUTBURN 2025 INABE AUTUMN」は、アウトドアを中心にカルチャーや体験を掛け合わせた大型イベントで、物販、SUV展示、体験型ワークショップ、音楽ブースなど多彩なコンテンツが集まります。

名称：OUTBURN 2025 INABE AUTUMN

日程：2025年9月27日（土）10:00～17:00、28日（日）10:00～16:00

会場：三重県いなべ市役所（いなべ市北勢町阿下喜31番地）

フロア：47番 dung beetle "OUTDOOR SOUP BASE HINABE"として出店

主催：Camp Shop Lantern、Pebble

共催：Green Creative Inabe

後援：いなべ市

Instagram公式：https://www.instagram.com/out_burn2024/

詳細：https://www.city.inabe.mie.jp/sangyo/kanko/1015029.html

本製品に関するお問い合わせ先

dung beetle （ダングビートル）

i.am.dungbeetle@gmail.com

Instagram：https://www.instagram.com/we.are.dungbeetle/

ECサイト：https://dungbeetle.base.shop/

代表 兼 広報担当：岡部 貴充

※38explore、Camp Shop Lantern、いなべ市役所へのお問い合わせは御控えください。

※本製品は、塗装業者により一点一点手作業で加工を施しております。仕上がりには個体差がございますが、唯一無二の風合いとしてお楽しみください。