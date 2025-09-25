こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
出前館×ソニック、キャンペーン「美味しさも、レースも、超音速でぶっちぎれ！」を本日（9/25）より開始！
～ ソニックグッズが当たるエントリーキャンペーンや、ゲーム機能を利用した推しマシン投票も実施 ～
株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、株式会社セガより本日発売の『ソニックレーシング クロスワールド』とのキャンペーン「美味しさも、レースも、超音速でぶっちぎれ！」を、2025年9月25日（木）～10月13日（月）に開催いたします。
「ソニック」シリーズのゲームとのコラボは2024年10月に実施した『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』とのキャンペーンに続いて2度目となり、前回もソニックやゲームのファンから大きな注目を集めました。
本コラボキャンペーン「美味しさも、レースも、超音速でぶっちぎれ！」では、『ソニックレーシング クロスワールド』のゲームや非売品グッズが当たるエントリーキャンペーンを実施します。ゲーム内の機能を利用して作成された出前館オリジナルカスタムマシンからお気に入りのマシンを選んで投票すると、当選率がアップします。
また、新規ユーザー限定クーポンの配布やアプリジャックを実施！アプリ起動画面をはじめ、注文完了後もゲームの世界観をお楽しみいただけます。デリバリーサービスを通じて、手軽に美味しい食事を楽しみながら素敵なゲーム時間を、ユーザーのみなさまにお届けします。ぜひこの機会に、『ソニックレーシング クロスワールド』とのコラボレーションをお楽しみください。
オンラインからの注文で、ゲームプレイ中に席を立たずに出来立ての食事が注文でき、自宅に届くデリバリーサービスは、集中してプレイするスタイルやオンラインマルチプレイといった現代のゲームスタイルとの親和性が高いとされています。出前館はひきつづき、ユーザーのみなさまに喜んでいただけるさまざまな施策を通じて、より選ばれるサービスを目指してまいります。
■ 「美味しさも、レースも、超音速でぶっちぎれ！」詳細
＜ エントリーキャンペーン ＞
・期間：2025年9月25日（木）～2025年10月13日（月）
・詳細： https://demae-can.com/link/cam/sonic2509goods
キャンペーン期間中にエントリー＆ご注文をされた方の中から抽選で合計275名に『ソニックレーシング クロスワールド』グッズをプレゼント。キャンペーンページ内で開催している出前館オリジナルカスタムマシンに投票すると当選確率がアップします。
また、エントリー＋1回以上ご注文いただいた方全員にオリジナルスマホ壁紙をプレゼントします。
【賞品】
PlayStationⓇ5版パッケージ：25名
Nintendo Switch™版パッケージ：25名
Steam版コード：25名
『ソニックレーシング クロスワールド』オリジナルアクリルアート：50名
『ソニックレーシング クロスワールド』非売品ポスター：50名
『ソニックレーシング クロスワールド』非売品クリアファイル：100名
＜ 新規クーポンキャンペーン ＞
・期間：2025年9月25日（木）～2025年10月13日（月）
・詳細： https://demae-can.com/link/cam/sonic2509coupon
「出前館」で初めてご注文の方限定で、先着10万名に最大1,500円オフクーポン※を配布いたします。
※…初回1,500円以上のご注文で500円オフ、以降1,500円以上のご注文で500円オフ×2回分
＜ アプリジャック ＞
・期間：2025年9月25日（木）～2025年10月13日（月）
期間中、『ソニックレーシング クロスワールド』が、出前館アプリをジャックします。出前館のアプリ内でもコラボキャンペーンをお楽しみください。
◼️ 『ソニックレーシング クロスワールド』とは
株式会社セガより2025年9月25日（木）に発売されるセガレースゲームチームの精鋭が手掛けるレーシングゲーム。 予測不能の“驚き”が詰まったレースバトルで、プラットフォームの垣根を超え、世界中の異なる対応プラットフォーム同士のプレイヤーとネットワーク対戦（クロスプレイ）が楽しめます。
また、レーサーはシリーズ史上最多の23人が登場。さらに、ダウンロードコンテンツとして初音ミク、ジョーカー（『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』）、春日一番（『龍が如く』）、マインクラフト、スポンジ・ボブ、パックマンなど、多彩なキャラクターがレースに参加します。
公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/
■ 「ソニック」シリーズとは
セガの世界的な人気ゲームキャラクターである、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、これからも様々なステージを音速で駆け抜けていきます。
◆ソニック公式X（エックス）アカウント：https://x.com/SonicOfficialJP
◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/
【キャンペーンについて】
・キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細は各キャンペーンページをご確認ください。
・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。
・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者：代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
