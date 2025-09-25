2025年度上半期の「目的・お悩み別」サプリメント人気商品TOP3を発表／「脂肪が気になる」ユーザーが最も閲覧したサプリメントは？

ウィルベース株式会社

ウィルベース株式会社（本社：東京都中央区、代表者：田中 裕樹）は、市販薬（OTC医薬品）・サプリ選定支援サイト「キュアベル」のユーザーデータをもとに、2025年上半期（4月1日～9月23日）におけるサプリメントの目的・お悩み別閲覧ランキングと、人気商品のランキングを発表します。

サイトURL：https://curebell.jp/(https://curebell.jp/app)app(https://curebell.jp/app)

サプリメント 目的・お悩み別 閲覧ランキング1位～10位

■調査概要

・調査期間：2025年4月1日～9月23日

・調査対象：調査期間中にキュアベルを利用した全ユーザー

・調査方法：目的・お悩み別商品一覧(https://curebell.jp/supp/search/purpose)、商品ページを閲覧した回数をカウント

2025年度上半期のサプリメント検索における目的・お悩み別の商品一覧閲覧ランキングでは、1位が「脂肪が気になる」、2位が「中性脂肪 ・コレステロールが気になる」となり、3位には「腸の健康が気になる」が続きました。

キュアベルでは、市販薬（OTC医薬品）やサプリメントをさまざまな条件で検索できる機能を提供しています。サプリメントは「目的・お悩み別(https://curebell.jp/supp/search/purpose)」や「成分別(https://curebell.jp/supp/search/component)」で自由に絞り込め、ユーザーは関心のある商品の詳細を簡単に確認できます。本ランキングは、こうした検索・閲覧のデータをもとに集計したもので、ユーザーの関心・動向をリアルタイムに反映しています。

ランキング上位3項目の人気商品

閲覧数の多かった上位3つの目的・お悩みについて、それぞれどのような商品が閲覧されているのか、具体的な商品ランキングを掲載します。

1位：「脂肪が気になる」方向けの人気商品[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72976/table/25_1_0e113901564c02c3d217fbb54bd6160b.jpg?v=202509251027 ]2位：「中性脂肪・コレステロールが気になる」方向けの人気商品[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72976/table/25_2_0e2eedf7154e1f12aca05c5c7812e4f8.jpg?v=202509251027 ]3位：「腸の健康が気になる」方向けの人気商品[表3: https://prtimes.jp/data/corp/72976/table/25_3_e72dd04d830dc008ead74ac4459c95c1.jpg?v=202509251027 ]

2025年上半期の閲覧ランキングからは、日々の健康維持に対するユーザーの強い意識がうかがえます。特に、機能性表示食品への関心が高い傾向が見られました。

また、キュアベルの閲覧・検索動向は実際の購買行動に密接に連動しています。

ユーザーの多くは、ドラッグストアやネットでヘルスケア商品を購入する直前に、情報収集の目的でキュアベルを利用しており、本ランキングは生活者のリアルなニーズを反映しています。

■ キュアベル広告プロモーションサービス

※2024年11月実施のユーザー調査より

サプリメント、OTC医薬品等のメーカーは、自社商品の認知拡大、販売促進に直結するメディアとして、キュアベルの広告プロモーションサービスを活用できます。また、各ユーザーの症状やお悩み、既往歴等に合致した適切・適正な商品の訴求と販売に繋げます。

＜広告プロモーションサービスメニュー＞[表4: https://prtimes.jp/data/corp/72976/table/25_4_5fdd79a86e833016ed06de9bcceb1dce.jpg?v=202509251027 ]

※各メニューの詳細や価格は curebell-ad@willbase.co.jp までお問合せください。

キュアベル-Ad紹介ページ：https://www.willbase.co.jp/service/curebellAd.html

■ウィルベースについて

当社は、独自のシステムやAI等の最新のテクノロジーを活用し、ヘルスケアの提供者と生活者のマッチングを図るためのさまざまなシステムや健康管理、セルフケア、セルフメディケーションに関するコンテンツを提供しています。ヘルスケア関連メーカーに対しては、当社システムを用いた販売促進、広告のための各種サービスを提供しています。

＜当社概要＞

会社名：ウィルベース株式会社（英語名：WillBase Inc.）

代表者：代表取締役社長 田中 裕樹

設立：2016年12月

所在地：東京都中央区日本橋久松町9-8 Biz Feel 東日本橋9F

資本金：1億7,589万円（資本準備金含む）

事業内容：ヘルスケア関連メディア事業、マーケティング・販促支援事業

企業URL：https://www.willbase.co.jp/