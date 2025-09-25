【福井県越前町】カニ旅行に便利！JR敦賀駅と越前海岸を結ぶ「越前海岸かにかに号」を12月1日(月)から2月28日(土)まで運行します！

一般社団法人越前町観光連盟

越前町観光連盟（福井県越前町）では、毎年、越前がにのシーズンに合わせてJR敦賀駅と越前海岸を結ぶ「越前海岸かにかに号」を、隣接する南越前町河野地区と連携し、例年12月～2月末まで運行しています。

越前海岸の玄関口として敦賀駅と越前海岸を結ぶ移動手段で、運行方法や名称などは変わりつつも30年以上運行を続けており、越前がにシーズンの冬季のアクセス手段として、旅館や飲食店、またご利用されるお客様にご愛顧いただいております。

利用者からは「冬の雪道を心配せずに安心して旅館に行けた」「アクセスの不便な地域だけど宿の目の前まで送迎してくれるので助かった」「大阪からの特急が敦賀止まりになって不便になったが、敦賀駅からバスに乗れて便利」などのお声をいただいております。

2025年度は、2025年12月1日(月)から2026年2月28日(土)まで運行いたします。

大阪方面、名古屋方面、また北陸新幹線で新しく繋がった東京方面からの玄関口として、JR敦賀駅をハブにお客様の交通の足の確保をいたします。

北陸新幹線が2024年3月に開業し、2年目の越前がにシーズンを迎えます。

ぜひ、冬の味覚の王様「越前がに」を堪能しに、越前がにの聖地・越前町へ「越前海岸かにかに号」を利用してお越しください。

▼運行期間

2025年12月1日(月)から2026年2月28日(土)まで

※3月1日(土)のDコース（午前の越前海岸出発便）が最終

▼料金

お一人片道1,200円（税込）

▼コース

Aコース 午前のJR敦賀駅出発便 JR敦賀駅10:45発 ⇒ 越前海岸11:15～12:15頃着

Bコース 午後の越前海岸出発便 越前海岸14:05～15:05発 ⇒ JR敦賀駅15:35頃着

Cコース 午後のJR敦賀駅出発便 JR敦賀駅15:55発 ⇒ 越前海岸16:25～17:25頃着

Dコース 午前の越前海岸出発便 越前海岸8:55～9:55発 ⇒ JR敦賀駅10:25頃着

▼対象者

越前町の対象お宿や飲食店などを利用される方

▼ご予約方法

ご利用施設で予約

※本バスは「道路運送法の許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」にて運行する共同送迎バスとなります

↓詳細は以下よりご確認ください。↓

【JR敦賀駅↔越前海岸】越前海岸かにかに号

https://www.town-echizen.jp/free/?id=22

■「越前がに」とは？

越前がにとメスのセイコガニ



福井県の港に水揚げされるズワイガニのことで、毎年11月6日に「越前がに」の漁が解禁します。

日本海の荒波と厳しい寒さに育てられた「越前がに」はズワイガニの中の王様としられ、甘くひきしまった肉質で知られる最高級品種で、ブランドマークの入った黄色いタグ付きのカニは「越前がに」の証です。



■越前がに「極」登場！

2015年から登場した最高級ブランドとして「越前がに極」。重量1.5kg以上(水揚げ時)、甲羅幅14.5cm以上、爪幅3cm以上の基準を満たした越前がにのみに専用のタグが取り付けられます。全体水揚げ量の約0.05％しか対象とならないと言われています。越前町では新たに「極」の専用タグを作り、さらなるブランド力の向上に努めています。



■GIマーク取得！

2018年は新たに農林水産省が進めている地理的表示保護制度（GI）」に登録され、タグ付きブランドガニの祖であり、唯一の皇室献上ガニである「越前がに」に、新しく国の"お墨付き"が付くこととなります。

※「GI」は農林水産省が進めている、各地域ならではの環境や伝統などの特徴をもつ地域産品を守り伝えるための制度で、越前がには69品目の登録で、福井県では6品目、またカニの中では全国初となります。



■「越前がに」のまち、越前町

◎黄色のタグ、発祥の地

今では全国で定番となったタグ付きブランドガニ。越前町漁業協同組合が、全国で初めて1997年にセリ前のカニにタグを取り付けるブランド化を行いました。それが福井県内の他の漁業組合に広がり、今では黄色のタグは越前がにとして、ブランドイメージが定着しています。

この黄色いタグは、標識票といい、産地証明タグのことで、越前がにの右側のはさみの根元部分に取り付けられています。さらにタグの裏側には水揚げ港が表記され、「越前港」がまさに本場越前がにの証です。



◎漁獲量、福井県No.1

福井県内の4つの港で水揚げされる越前がに。その中でも、約8割近く水揚げがあるのが越前港です。越前で水揚げされた越前がにが、福井県内や全国のお店に届けられます。もちろん一番多く流通するのは、地元越前町。新鮮な越前がにが豊富にあることで、越前町の旅館や民宿、お食事処では新鮮でおいしい越前がにをいつでも食べられ、魚屋さんでたくさん買うことが出来るのです。



◎かに漁船、福井県最多

越前町には、小型・大型含め約40隻の底びき網漁船があります。これは福井県内最多を誇り、越前がに漁の中核を担っています。しかし、この越前でも年々漁船の数は減り、後継者不足の問題は全国共通です。それでも、福井県の、全国の台所を支えているという自負が、港町越前を支え、そして多くの越前がにをはじめ新鮮な越前の魚を供給し続けています。



◎越前港は、カニの漁場まで最も近い港

越前がにの味の決め手は、何といっても鮮度。越前町の港は、漁場である越前岬沖まで最も近く、獲れたズワイガニを活きの良いまま持ち帰ることができます。これが、越前がにがズワイガニの中でもトップブランドである所以であり、越前町が他のどの産地にも負けない、越前がにの本場である理由です。越前町で越前がにを食べずに、越前がには語れないのです。



▼詳しくは、以下の「越前がにブランドサイト」をご覧ください。

https://www.town-echizen.jp/echizengani/

≪情報発信元≫

一般社団法人越前町観光連盟（DMO ECHIZEN）

〒916-0422 福井県丹生郡越前町厨71-335-1

TEL：0778-37-1234

FAX：0778-37-1805

E-mail：contact@town-echizen.jp

URL：https://www.town-echizen.jp/

★福井県越前町の観光情報は

えちぜん観光ナビ https://www.town-echizen.jp/

