【肉と海鮮の豪華共演で充実のしゃぶしゃぶを堪能!!】数量限定！和のごちそうが食べ放題『八献 イオンモール幕張新都心』にて「真鯛・黒毛和牛・牛みすじ」が堪能できる特別コースがディナータイムに登場！

～ ご家族で楽しめる「和」のごちそうの食べ放題 ～

モダンな落ち着いた雰囲気で和惣菜や『にぎり寿司』・『生(なま)そば』など、お子様から大人まで人気の「和」のラインナップが楽しめる『ブッフェレストラン 八献 イオンモール幕張新都心』。

この度、2025年9月25日（木）のディナータイムより、充実のしゃぶしゃぶが堪能できる「プレミアム特別コース」が数量限定にて新登場！

プレミアム特別コースのご紹介

「プレミアム特別コース」では、和食ブッフェや生(なま)そば、にぎり寿司などに加え、身が引き締まり、噛むほどに繊細な甘みが広がる『真鯛（まだい）』、ほどよくサシの入った柔らかな赤身で口の中でとろけるような食感の『黒毛和牛』、肉本来の旨みが濃い『牛みすじ』、の3種のしゃぶしゃぶをご堪能いただけます！

■ご提供はお一人様1皿となります

更に！にぎり寿司では、通常のまぐろやサーモンなどのネタに加え、『鯵・生帆立・かにいくら・生海老・ブリの漬け』の寿司が食べ放題！

もちろん、食後のデザート充実しており、思う存分、和のごちそうを満喫していただけます！

ぜひこの機会にしゃぶしゃぶとともに、贅沢三昧な食べ放題をお楽しみください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【ディナータイム限定：プレミアム特別コースのご紹介】

=== 実施期間 ===

・2025年9月25日（木）～ なくなり次第終了

※ディナータイム 16:00～のご提供となります。

=== 詳細 ===

・和食ブッフェ

・生(なま)そば

・にぎり寿司15種

・特別寿司（鯵・生帆立・かにいくら・生海老・ブリの漬け）

・一口うなぎごはん（お一人様一皿）

・上海老天※土日祝のみ

・デザートプレート3種（お一人様一皿）

・しゃぶしゃぶ（真鯛/黒毛和牛/牛みすじ）※お一人様1皿

=== 料金 ===

・平日大人 3,999円（税込4,399円）

・平日シニア 3,899円（税込4,289円）

・平日小学生 1,999円（税込2,199円）

・土日祝大人 4,999円（税込5,499円）

・土日祝シニア 4,899円（税込5,389円）

・土日祝小学生 1,999円（税込2,199円）

・幼児 599円（税込659円）

=== 店舗情報 ===

・店舗名：八献 イオンモール幕張新都心

・住所：〒261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂１-１イオンモール幕張新都心グランドモール2F

・電話番号：043-213-7801

・予約サイト：https://x.gd/aLgWh

=== 注意事項 ===

※数量限定のため、ご提供期間は予告なく変更する場合がございます。

※画像はイメージです。

