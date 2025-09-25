【ニラックスブッフェで航空券が当たる？！】和洋中の食べ放題『ニラックスブッフェ』で開催中の『台湾グルメフェア』にて“タイガーエア台湾“往復ペア航空券や台湾グッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催！

～ 台湾の美食を堪能してプレゼントキャンペーンに応募しよう！ ～

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでカラッとジューシーな『自家製から揚げ』や、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『スイーツ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる『ニラックスブッフェ』。

この度、2025年9月25日（木）より、これからの季節に最適な、シズル感たっぷりの台湾グルメが集結した「台湾グルメフェア」がスタート！

そして、グルメ以外にも台湾をより感じていただける『プレゼントキャンペーン』も同時開催いたします！

台湾グルメフェア：プレゼントキャンペーンについて

=== 応募期間 ===

・2025年9月25日（木）～ 2025年12月10日（水）

=== プレゼント内容 ===

・1等賞：ペア航空券 1組2名様

・2等賞：台湾グッズセット（茶器＆茶葉）10名様

・3等賞：ニラックスお食事券 2,000円分 20名様

=== 応募方法 ===

※ご来店時のレシート、または客席テーブルPOPの二次元コードよりご応募ください。

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

台湾グルメフェア：一部メニューのご紹介

「台湾グルメフェア」では、たっぷりしみ込んだ蟹の旨みと生姜の風味が食欲をそそる『台湾風蟹おこわ』や一口食べたら止まらない！台湾のソウルフードの『魯肉飯（ルーローハン）』。

モチモチ、ツルツル食感のさつま芋春雨にスープが絡み、一口ごとに異なる食感と旨みが広がる『麻辣湯（マーラータン）』など、魅力満載なメニューが目白押し！

ぜひこの機会に、台湾を感じる食べ放題をぜひご堪能くださいませ。

皆さまのご来店と、キャンペーンのご応募を心よりお待ちしております。

台湾グルメフェア：プレゼントキャンペーン実施店舗のご紹介

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

=== 注意事項 ===

※実施期間は予告なく変更する場合がございます。

※画像はイメージです。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務