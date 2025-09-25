【ニラックスブッフェで航空券が当たる？！】和洋中の食べ放題『ニラックスブッフェ』で開催中の『台湾グルメフェア』にて“タイガーエア台湾“往復ペア航空券や台湾グッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催！

ニラックス株式会社
ニラックスブッフェのHPはこちら :
https://nilax.jp/


～ 台湾の美食を堪能してプレゼントキャンペーンに応募しよう！ ～

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでカラッとジューシーな『自家製から揚げ』や、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『スイーツ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる『ニラックスブッフェ』。





この度、2025年9月25日（木）より、これからの季節に最適な、シズル感たっぷりの台湾グルメが集結した「台湾グルメフェア」がスタート！




そして、グルメ以外にも台湾をより感じていただける『プレゼントキャンペーン』も同時開催いたします！



台湾グルメフェア：プレゼントキャンペーンについて





=== 応募期間 ===


・2025年9月25日（木）～ 2025年12月10日（水）



=== プレゼント内容 ===


・1等賞：ペア航空券　1組2名様


・2等賞：台湾グッズセット（茶器＆茶葉）10名様


・3等賞：ニラックスお食事券 2,000円分　20名様



=== 応募方法 ===


※ご来店時のレシート、または客席テーブルPOPの二次元コードよりご応募ください。


※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。




台湾グルメフェア：一部メニューのご紹介



「台湾グルメフェア」では、たっぷりしみ込んだ蟹の旨みと生姜の風味が食欲をそそる『台湾風蟹おこわ』や一口食べたら止まらない！台湾のソウルフードの『魯肉飯（ルーローハン）』。


モチモチ、ツルツル食感のさつま芋春雨にスープが絡み、一口ごとに異なる食感と旨みが広がる『麻辣湯（マーラータン）』など、魅力満載なメニューが目白押し！






ぜひこの機会に、台湾を感じる食べ放題をぜひご堪能くださいませ。


皆さまのご来店と、キャンペーンのご応募を心よりお待ちしております。



台湾グルメフェア：プレゼントキャンペーン実施店舗のご紹介



・グランブッフェ イオンモール盛岡南


・グランブッフェ イオンモール名取


・グランブッフェ イオンモール秋田


・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間


・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷


・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田


・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY


・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン


・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉


・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛


・グランブッフェ ららぽーと 豊洲


・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク


・グランブッフェ アリオ橋本


・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜


・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ


・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡


・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ


・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター


・グランブッフェ イオンモール高岡


・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和


・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和


・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター


・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷


・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田


・グランブッフェ イオンモール東浦


・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ


・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス


・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地


・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール


・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳


・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北


・グランブッフェ イオンモール伊丹


・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ


・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中


・グランブッフェ イオンモール筑紫野


・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本



=== 注意事項 ===


※実施期間は予告なく変更する場合がございます。


※画像はイメージです。



【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp


事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務