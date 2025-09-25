『【再放送】標準化されていない業務は、なぜ改善が進まないのか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/doepion-20251015/M1D



■属人化を防ぎ、改善を継続させる“標準化”の重要性

標準化されていない業務は属人化を招き、さまざまなリスクを組織にもたらします。標準化により業務の手順やルールを統一することで、属人化の防止や生産性の安定化はもとより、「継続的な改善の土台」が構築できます。改善の土台ができることで、標準化された業務プロセスをベースに、次のステップへの検討が容易になり、業務改善の成果を組織全体への定着・継続的な改善を促します。





■必要性はわかっていても、なぜ標準化は進まないのか？標準化が進まない理由は主に３つです。１.現状可視化ができていない ２.可視化後の分析ノウハウや時間が不足 ３.組織文化や個人の心理業務が属人化していることで、BPMやDXの取り組みなどが停滞してしまうケースは後を絶ちません。■自動でBPMN作成＋課題分析を行うAIシステムで標準化を支援本セミナーでは、業務の見える化から標準化までを支援する3つのソリューションをご紹介します。1. システムからの質問に答えることでフローチャートが自動作成できる「BPM+」2. BPM+で作成したデータを用いて、課題抽出・稼動構造の可視化・共通工程の分類を行い、標準化へ向けて支援する新たな「AIシステム」3. サービスのルーツがBPOなどオペレーション業務の私たちだからこそできる「伴走支援」業務の非効率性、属人化、そしてそれらがもたらすDXの停滞といった問題に対し、「可視化」と「標準化」という具体的なアプローチで解決策を求めているすべての人におすすめです。特に、「現状可視化ができていない」「分析ノウハウや時間が不足している」という課題を抱えている人にとっては、特許取得済みのツール「BPM＋」や新しいAIサービスの紹介は非常に有益な情報となるでしょう。■こんな方におすすめ- 業務全体の効率化や生産性向上を目指している経営層・マネジメント層- 一時的な改善で終わらず、継続的な改善文化を根付かせたいマネジメント層- 日々の業務に課題を感じている、業務フローの可視化や引き継ぎに苦労している実務者- 業務プロセスの改善やシステム導入を担当している企画・IT部門- AIを活用した業務改善に関心がある皆様 など■主催・共催株式会社ドゥエピオン■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

