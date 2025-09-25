「BIM導入・活用の実践テクニックとDX推進 無料セミナー」開催

株式会社VOST

株式会社VOST(所在地：東京都江東区、代表者：別所智広)では、受講者1万人を突破した教育プラットフォーム「GETT Proskill」を提供しております。

この度、BIM導入と活用の実践ポイントが学べる無料セミナーを開催いたします。

建設業界で注目を集めるBIMとDXの最新動向を整理し、導入を成功させるためのステップや事例を、初心者にも分かりやすい解説でご紹介します。

さらに、業務効率化や人材育成につながるBIM活用の具体的な手法についても実践的にお伝えします。

これからBIMを導入される方はもちろん、DX推進を担うリーダー層の方にも役立つ内容となっておりますので、ぜひこの機会にご参加ください。

無料ウェビナーの内容

無料ウェビナー概要

無料オンラインセミナーの詳細はこちら :https://cad-kenkyujo.com/seminar-bim-dx/2025年9月29日(月) 17:00～17:30- 建設業界を取り巻く環境- 日本のBIMの最新動向- DXを推進するために必要なITテクノロジーの重要性- 実際のDX活用事例- DX推進を円滑に進める人材育成方法AIと生成AIの基礎知識 など[表: https://prtimes.jp/data/corp/68353/table/50_1_9e471e0a45e25d875068741ff1616cf0.jpg?v=202509251027 ]【こんな方におすすめ】- 建設業の経営者・管理職の方- DX推進担当者の方- BIM導入を検討されている方- 建設業界でのデジタル人材育成にお悩みの方

株式会社VOSTは、先端技術を活用し、サービス開発や技術者の育成を行う企業です。複雑な技術を広く正しく共有し、ビジネスの創出と向上を目指しています。

事業はコンサルティング、エデュケーション、マーケティング、ディストリビューション、HRの5分野に渡り、多様なソリューションを提供しています。社会人向けのスキルアップ教育に特化した教育事業に力を入れており、様々な分野のスキルアップ講座を提供しており技術を誰もが利用できる世界を目指しています。

