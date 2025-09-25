【9/26～10/3限定】最大70％OFF！リタイム感謝祭 第1弾｜LiFePO4バッテリーがお得に！
開催期間：2025年9月26日（月）～10月3日（金）
リタイム感謝祭 第1弾｜セール情報
エネルギーソリューションブランド LiTime（リタイム） (https://bit.ly/3Knsjs1)は、日頃のご愛顧に感謝を込めて「リタイム感謝祭 第1弾」を開催いたします。秋の旅を、もっと自由に、もっとパワフルに。 この秋、特別価格でバッテリーを手に入れるチャンスです。
期間は 2025年9月26日（月）～10月3日（金） の限定。公式サイトにて、対象のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LiFePO4 バッテリー）を最大70％OFFの特別価格でご提供します。
さらに、購入金額に応じた追加割引も適用されます。
● 10万円未満：6％OFF
● 10万円以上：10％OFF
※新規会員登録で8％OFFクーポンもご利用いただけます（他割引との併用不可）。
セール詳細 :
https://jp.litime.com/pages/time-sale?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=time-sale-0925
セール対象製品と特別価格
今回の感謝祭では、LiTimeの主力製品である 12V／24V／48Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LiFePO4 バッテリー） をはじめ、充電器やインバーター、モニターなどのシステム関連アクセサリーも特別価格でご提供します。
キャンピングカーのサブバッテリー、船舶用バッテリー、家庭用オフグリッド電源など、幅広いシーンに対応するラインアップを、この機会にぜひお確かめください。
【推奨製品一覧】
LiTime 12V140Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー
12V140Ah Bluetooth付きバッテリー
通常価格：\69,999（税込）
セール価格：\47,980（税込）
● Bluetooth 5.0 スマート管理
● 150AのBMS、700A瞬時出力
● 30～70ポンドのエレキモーターに対応
● 低温時カット保護機能、IP65防水防塵
製品ページ：https://bit.ly/4pJ0URJ(https://bit.ly/4pJ0URJ)
LiTime 12V 100Ah Xtra-Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
12V 100Ah Xtra-Mini Bluetooth付きバッテリー
通常価格：\81,980（税込）
セール価格：\40,980（税込）
● LiTime 最新モデル
● さらに23％の軽量化、わずか9kg
● Bluetooth 5.0 スマート管理
● 低温時カット保護機能、IP65防水防塵
製品ページ：https://bit.ly/4pslk10(https://bit.ly/4pslk10)
LiTime 12V280Ah Bluetooth付きサブバッテリー
12V280Ah Bluetooth付きバッテリー
通常価格：\239,998（税込）
セール価格：\84,580（税込）
● 3584Whの大容量
● 最大200Aの連続出力電流に対応
● Bluetooth 5.0 スマート管理
● 低温時カット保護機能、IP65防水防塵
製品ページ：https://bit.ly/46iYv8D
LiTime 24V 100Ah Bluetooth内蔵 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
24V 100Ah Bluetooth付きバッテリー
通常価格：\199,998（税込）
セール価格：\62,480（税込）
● 2560Wh大容量
● Bluetooth 5.0 スマート管理
● 70~100lbの 24Vエレキモーターに対応
● 1Cレート（100A）の大電流充電に対応
製品ページ：https://bit.ly/3Kh5IgY(https://bit.ly/3Kh5IgY)
※ おすすめ製品のほかにも、今回の感謝祭に参加している多数の商品があります。
キャンピングカーのサブバッテリーに最適なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
エレキモーター＆釣り用に対応しているリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
※ また、バッテリー充電器やインバーターなど、各種バッテリーシステムのアクセサリーもぜひご注目ください。
より詳しい情報は、キャンペーンページおよびLiTime公式サイト(https://bit.ly/3Knsjs1)をご覧ください。
☆ 公式サイトで購入するメリット
公式サイトからのご購入なら、特別な価格と安心サポートで、初めての方でも安心してお買い物いただけます。
● 公式限定特別価格
● 30日間の価格保証、5年間の製品保証
● 日本語説明書完備、24時間日本語カスタマーサポート
お得なキャンペーンを今すぐチェック！
「リタイム感謝祭 第1弾」は 2025年9月26日～10月3日までの期間限定、公式サイトだけの特別企画です。
秋の旅をもっと自由に、もっとパワフルにする 12V/24V/48V LiFePO4バッテリー や、充電器・インバーターなどのバッテリーシステムアクセサリーも特別価格でご提供。
この機会にぜひ、公式サイトでお得にバッテリーを手に入れて、快適な秋のアウトドアライフや車中泊、船旅をサポートしましょう。
詳細・ご購入はこちらでご確認ください。
キャンペーンページ :
