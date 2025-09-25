こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【横浜市立大学】横浜市立大学とDeNA、リアルワールドデータを活用した「データソン」を開催
ヘルスケアの社会課題解決を担うデータサイエンティスト育成を加速
公立大学法人横浜市立大学（所在地：横浜市金沢区、理事長：近野 真一、以下 横浜市立大学）と株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村 信悟、以下 DeNA）は、DeNAグループでヘルスケア事業を展開するDeSCヘルスケア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：瀬川 翔、以下 DeSCヘルスケア）が保有する匿名加工情報であるリアルワールドデータ＊1を活用した「データソン＊2」を、2025年10月14日（火）に開催します。
健康寿命の延伸や医療費の適正化といった喫緊の課題に対応できる人材を育成するため、本データソンでは、学生が実際の医療現場や人々の生活から得られた大規模データを活用し、ヘルスケア分野における社会課題の解決に向けたデータ解析力や課題設定力など、実践的なスキルを磨くことができます。これは、データソンとしては国内最大級の規模となります。
■ 開催概要
日 時：2025年10月14日（火）12時50分～14時00分
場 所：横浜市立大学 みなとみらいサテライトキャンパス
（横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 横浜ランドマークタワー7階）
分析テーマ：生活習慣病における重症化予防因子の探索
参加者：横浜市立大学大学院 データサイエンス研究科の学生
■成果発表について
学生たちが取り組んだ成果は、最終セッションにおいて審査員による評価が行われ、優秀なチームは表彰されます。実社会の課題を前提とした提案を評価することで、学生の実践力を高めるとともに、学びを社会に還元する取り組みとします。
■公立大学法人 横浜市立大学について
横浜市立大学は、国際教養学部、国際商学部、理学部、データサイエンス学部と医学部の5学部、都市社会文化研究科、国際マネジメント研究科、生命ナノシステム科学研究科、生命医科学研究科、データサイエンス研究科と医学研究科の6研究科を横浜市内4キャンパスおよびサテライトキャンパスに展開し、附属2病院を擁する総合大学です。開国・開港の地、横浜にふさわしく、豊かな教養と高度な専門性を備えた世界で活躍できる人材育成と、国際都市・横浜における教育・研究・医療の拠点となることを使命とし、社会の発展に寄与し市民の誇りとなる大学を目指しています。
横浜市立大学HP https://www.yokohama-cu.ac.jp/
■DeNAについて
DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」をミッションに、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開しています。創業以来、挑戦心あふれる社員の情熱と技術力を基盤に数々の事業を生み出してきました。AI活用や独自のデータ分析手法により、付加価値の高いサービスを開発・運営しています。1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード:2432）。
詳細は https://dena.com/jp/ をご参照ください。
横浜市立大学とDeNAは、本データソンをはじめとする産学連携の取り組みを深化させ、日本におけるヘルスケアデータ活用のトップランナーとして、社会課題の解決と新しい価値創造を牽引していきます。本取り組みを通じ、より多くの優秀なデータサイエンティストを輩出し、国民の健康増進と医療費適正化への貢献を目指します。
用語説明
*1 リアルワールドデータ：実際の医療現場や日常生活から得られる多種多様なデータ。
*2データソン：データサイエンティスト等がチームを組み、テーマに沿ってデータを分析し、その成果を発表・競うイベント。
関連記事
https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2022/20220825dena.html
公立大学法人横浜市立大学（所在地：横浜市金沢区、理事長：近野 真一、以下 横浜市立大学）と株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村 信悟、以下 DeNA）は、DeNAグループでヘルスケア事業を展開するDeSCヘルスケア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：瀬川 翔、以下 DeSCヘルスケア）が保有する匿名加工情報であるリアルワールドデータ＊1を活用した「データソン＊2」を、2025年10月14日（火）に開催します。
2024年度に開催したデータソンの様子
健康寿命の延伸や医療費の適正化といった喫緊の課題に対応できる人材を育成するため、本データソンでは、学生が実際の医療現場や人々の生活から得られた大規模データを活用し、ヘルスケア分野における社会課題の解決に向けたデータ解析力や課題設定力など、実践的なスキルを磨くことができます。これは、データソンとしては国内最大級の規模となります。
■ 開催概要
日 時：2025年10月14日（火）12時50分～14時00分
場 所：横浜市立大学 みなとみらいサテライトキャンパス
（横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 横浜ランドマークタワー7階）
分析テーマ：生活習慣病における重症化予防因子の探索
参加者：横浜市立大学大学院 データサイエンス研究科の学生
■成果発表について
学生たちが取り組んだ成果は、最終セッションにおいて審査員による評価が行われ、優秀なチームは表彰されます。実社会の課題を前提とした提案を評価することで、学生の実践力を高めるとともに、学びを社会に還元する取り組みとします。
■公立大学法人 横浜市立大学について
横浜市立大学は、国際教養学部、国際商学部、理学部、データサイエンス学部と医学部の5学部、都市社会文化研究科、国際マネジメント研究科、生命ナノシステム科学研究科、生命医科学研究科、データサイエンス研究科と医学研究科の6研究科を横浜市内4キャンパスおよびサテライトキャンパスに展開し、附属2病院を擁する総合大学です。開国・開港の地、横浜にふさわしく、豊かな教養と高度な専門性を備えた世界で活躍できる人材育成と、国際都市・横浜における教育・研究・医療の拠点となることを使命とし、社会の発展に寄与し市民の誇りとなる大学を目指しています。
横浜市立大学HP https://www.yokohama-cu.ac.jp/
■DeNAについて
DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」をミッションに、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開しています。創業以来、挑戦心あふれる社員の情熱と技術力を基盤に数々の事業を生み出してきました。AI活用や独自のデータ分析手法により、付加価値の高いサービスを開発・運営しています。1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード:2432）。
詳細は https://dena.com/jp/ をご参照ください。
横浜市立大学とDeNAは、本データソンをはじめとする産学連携の取り組みを深化させ、日本におけるヘルスケアデータ活用のトップランナーとして、社会課題の解決と新しい価値創造を牽引していきます。本取り組みを通じ、より多くの優秀なデータサイエンティストを輩出し、国民の健康増進と医療費適正化への貢献を目指します。
用語説明
*1 リアルワールドデータ：実際の医療現場や日常生活から得られる多種多様なデータ。
*2データソン：データサイエンティスト等がチームを組み、テーマに沿ってデータを分析し、その成果を発表・競うイベント。
関連記事
https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2022/20220825dena.html