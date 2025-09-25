こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
産業用無人ヘリコプター「FAZER R」シリーズ5機種がエンジン駆動モデル初の「第二種型式認証」を取得～飛行に必要な書類の一部省略が可能となり、ユーザーの負担軽減へ～
ヤマハ発動機株式会社の産業用無人ヘリコプター「FAZER R」シリーズ5機種が、2025年9月12日付で、国土交通省の第二種型式認証を取得しました。エンジン駆動モデルとして、また、農業用途製品としても初めての型式認証取得となります。
型式認証を受けた無人航空機については、個別の機体について行う機体認証の検査の全部または一部を省略することができるため、ユーザーが「機体認証」を取得する際の申請手続きが大幅に緩和されます。
また、型式認証・機体認証取得によって、飛行の許可・承認申請時に必要な確認事項の記載や追加基準への適合性を示す書類の添付を一部省略することができ、飛行の許可・承認を取得するユーザーのさらなる負荷軽減が期待されています。
無人航空機の型式認証制度は、2022年12月より開始されています。特定飛行を目的とする無人航空機の強度、構造、性能について、設計や製造過程が国土交通省の定めた安全基準、均一性基準に適合するか検査し、安全性と均一性を確保するための型式認証制度です。当初は電動のドローンを中心とした制度でしたが、エンジン駆動モデルについても2024年の改正により項目が追加されました。それを機に、当社は、約1年の審査を経て、このたび、エンジン駆動モデルとして初めてFAZER Rシリーズ5機種同時に型式認証を取得しました。
型式認証取得したのは、下記5機種となります。
・FAZER R ：産業用無人ヘリコプターのベースモデル
・FAZER R AP ：農薬散布など、主に農業向けに使用されるオートパイロット機能を搭載したモデル
・FAZER R G2 ： FAZER Rをベースにしたマルチソリューションモデル。長距離飛行が可能な「衛星通信仕様」や資材運搬に特化した「大型ローター仕様」など
(他、OEMモデル 2機種)
農業を取りまく環境は、常に多様で大きく変化しています。その変化を機敏に捉え、ヤマハ発動機は1987年の産業用無人ヘリコプターR50の発売以来、40年近くに渡り、その製品開発で農業現場のニーズに応えてきました。当社は、現場のニーズのその先を提案し、これからも現場と共に進化していきます。
産業用無人ヘリコプター「FAZER R」
